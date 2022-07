Rackspace Technology migriert Grupo Milenio von einer virtuellen Umgebung zu einer zuverlässigen AWS-Cloud-Architektur, die den Zuschauern die besten und aktuellen digitalen Inhalte bietet

Dieser Umstieg stellt sicher, dass die Nachrichtenorganisation die Bereitstellung digitaler Inhalte für alle Regionen Mexikos beim Auftreten von Eilmeldungen und hohen Besucherzahlen auf der Website unterstützen kann

July 01, 2022 10:51 ET | Source: Rackspace Technology, Inc. Rackspace Technology, Inc.

SAN ANTONIO, Texas, UNITED STATES