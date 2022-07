English Finnish

Enedo Oyj Pörssitiedote 1.7.2022 klo 18:00





Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta



Enedo Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:



Kohdeyhtiö: Enedo Oyj



Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus



Tiedot liputusvelvollisesta: Kyösti Kakkonen, Joensuu, Suomi



Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 1.7.2022





Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:



% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

%-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 0 68 523 193 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 11,72 11,72

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:



Osakesarja/osakelaji, ISIN koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora Välillinen Suora Välillinen (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) FI4000415252 0 0

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä on hallittu:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Kyösti Kakkonen 0 0 0 Kakkonen-Yhtiöt Oy 0 0 0 Joensuun Kauppa ja Kone Oy 11,72 0 8 010 126

Lisätietoja: Kyösti Kakkonen omistaa 55,3 % Kakkonen-Yhtiöt Oy:stä, joka omistaa 100% Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä.

ENEDO OYJ



Mikael Fryklund

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.





Enedo