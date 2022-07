Crédit Agricole Assurances : Finalisation de la cession de La Médicale par Crédit Agricole Assurances à Generali

Communiqué de presse

1er juillet 2022

Finalisation de la cession de La Médicale par

Crédit Agricole Assurances à Generali

Crédit Agricole Assurances et Generali viennent de finaliser l’opération de cession de La Médicale par Crédit Agricole Assurances à Generali ainsi que la cession par Predica à Generali du portefeuille de garanties décès commercialisé par La Médicale.

Ce projet répond à la volonté de Crédit Agricole Assurances de se focaliser sur le développement de son modèle de bancassurance, vecteur de synergies significatives avec les autres entités du groupe Crédit Agricole. En tant que bancassureur universel et acteur majeur de la santé, marché sur lequel Crédit Agricole S.A. a présenté de fortes ambitions à l’occasion de l’annonce de son PMT « Ambitions 2025 », Crédit Agricole Assurances souhaite renforcer son offre auprès de l’ensemble de ses clients et directement via les banques de proximité du Groupe.

Toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires ont été obtenues. Cette opération a été réalisée pour un prix total de 435 millions d'euros. Elle aura un impact positif de 3,5 points sur le ratio de solvabilité de Crédit Agricole Assurances et un impact positif sur le résultat du groupe Crédit Agricole Assurances supérieur à 100 millions d’euros.

À propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 8 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 37,0 milliards EUR (normes IFRS).

www.ca-assurances.com





Contacts presse

Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98

Nicolas Leviaux +33 (0)1 57 72 09 50 / 06 19 60 48 53

service.presse@ca-assurances.fr



Contacts Relations investisseurs

Marie-Isabelle Marcellesi + 33 (0)1 57 72 12 84

Victoire-Emmanuelle Prud’homme +33 (0)1 43 23 90 66

Valentin Lecomte +33 (0)1 43 23 59 76

relations.investisseurs@ca-assurances.fr

Pièce jointe