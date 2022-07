English French

Communiqué de Presse

Nathalie Sénéchault prend ses fonctions de Directrice Financière d'Atos

Paris, le 1er juillet 2022 - Atos annonce aujourd'hui la prise de fonctions au 1er juillet de Nathalie Sénéchault en tant que Directrice Financière du Groupe.

Nathalie Sénéchault est une professionnelle reconnue dans le domaine de la Finance où elle évolue depuis plus de vingt ans. Elle a commencé sa carrière en tant qu'avocate dans de grands cabinets internationaux avant de rejoindre Alstom où elle a occupé différents postes de direction clés au sein du département fiscal et financier. Elle a rejoint Atos il y a près de sept ans. Dernièrement, elle occupait le poste de Directrice Financière adjointe du Groupe.

