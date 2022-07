English French







Ludovic Oster est nommé Directeur des Ressources Humaines

du Groupe Vallourec

Meudon (France), 1er juillet 2022 – Vallourec annonce la nomination de Ludovic Oster au poste de Directeur des Ressources Humaines du Groupe. Il prend ses fonctions le 4 juillet 2022 et rejoint le Comité Exécutif.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur-Général de Vallourec, a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir Ludovic au sein du Groupe et du Comité Exécutif. Avec une expérience solide dans l’accompagnement du changement en particulier dans les processus de transformation des organisations, il apportera à Vallourec tout son savoir-faire à une étape clé de son développement ».

François Curie quittera le groupe à la fin de l’année et assurera une période de transition sur les projets de transformation dont il est responsable.

Biographie

Diplômé de Skema Business School (anciennement ESC Lille) Ludovic a débuté sa carrière en 1993 au sein de l'équipementier automobile Delphi, où il a occupé différents postes en ressources humaines, opérationnels et fonctionnels, tant en France qu’aux États-Unis. Il a ensuite rejoint le groupe Valeo en 1999 pour accompagner une importante acquisition, déployer et optimiser les processus d'implication des collaborateurs, plus particulièrement aux États-Unis, en Espagne et en Allemagne. Ludovic Oster a ensuite assuré des fonctions de ressources humaines opérationnelles de divisions et de branches, basées en Espagne ou en France, contribuant à l'amélioration de leurs performances, dans un contexte international concurrentiel très fort. En 2008, il a rejoint le groupe Norbert Dentressangle, dont il est devenu membre du directoire en 2014, en tant que Directeur des Ressources Humaines. À ce poste, Ludovic Oster a accompagné la forte croissance à l'international du groupe, en renforçant et structurant la fonction ressources humaines. À la suite du rachat de Norbert Dentressangle par XPO Logistics en 2015, il a contribué à l'accompagnement du changement par la mise en œuvre de processus de transformation et d'évolution des organisations, en cohérence avec les ambitions du groupe. Il était depuis août 2018, Directeur Ressources Humaines du Groupe Elior où il a contribué à la mise en œuvre de la stratégie du groupe notamment au travers de l’alignement et de l’engagement des équipes, du développement des ressources humaines et de l’efficience organisationnelle.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

investor.relations@vallourec.com



Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com

