English French







Nathalie Joannes est nommée Secrétaire Générale

du Groupe Vallourec

Meudon (France), 1er juillet 2022 - Vallourec annonce la nomination de Nathalie Joannes au poste de Secrétaire Générale du Groupe. Elle prendra ses fonctions le 4 juillet et rejoindra le comité exécutif.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré :

"Je suis ravi d'accueillir Nathalie au sein du Groupe et du Comité Exécutif. Nathalie a une grande expérience de l'industrie mondiale. Elle jouera un rôle déterminant dans la transformation de Vallourec qui est maintenant bien engagée".

Nathalie succédera à Claire Langelier qui accompagnera le processus de transition. Claire quittera Vallourec après sept ans en tant que Directrice Juridique et Secrétaire Générale. Elle aura notamment participé à la restructuration financière du Groupe.

Biographie

Avant de rejoindre Vallourec, Nathalie était Executive Vice President Legal and Compliance & General Counsel chez LEO Pharma. Elle a également travaillé au siège de Roquette Frères à Lille en tant que Directeur Juridique Groupe. Au cours de sa longue carrière de General Counsel dans les industries pharmaceutiques et des sciences de la vie, Nathalie Joannes a constitué avec succès des équipes juridiques internationales, de gestion des risques et de conformité dans des sociétés cotées et privées du monde entier. Nathalie Joannes est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Liège et d'un master en droit de la faculté de droit de l'Université de Pennsylvanie. Elle est membre du barreau de New York depuis 1987.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

investor.relations@vallourec.com



Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com

Pièce jointe