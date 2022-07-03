全國名列前茅的法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受虧損的 Pegasystems Inc. 投資者在證券集體訴訟開始的重要截止日期前尋求法律意見 – PEGA

紐約, July 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2020 年 5 月 29 日至 2022 年 5 月 9 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA) 證券的購買者注意， 2022 年 7 月 18 日是首席原告人截止日期的重要日子。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 PEGA 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 PEGA 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6286 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 7 月 18 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及/或誤導性的陳述，以及/或未披露：(1) PEGA 從事企業間諜和盜用商業機密，以便更好地與 Appian 進行競爭；(2) 被告的產品開發和相關的成功在很大程度上不是自己的研究和產品測試的結果，而是此類企業間諜活動和盜竊商業機密的結果；(3) 被告參與了一個竊取 Appian 商業機密的計劃，該計劃不僅為人所知，而且是 PEGA 行政總裁的個人參與來執行；(4) PEGA 的行政總裁和其他人員和員工沒有遵守PEGA 的書面行為準則；(5) Appian 訴訟中 PEGA 「無法合理估計損害賠償」；及 (6) 由於上述原因，被告關於 PEGA 的業務、營運、前景、法規合規和在 Appian 訴訟中潛在的損害賠償所作出的陳述具有重大的虛假和/或誤導和/或缺乏合理的依據。

PEGA 的欺詐行為在 2022 年 5 月 9 日市場關閉後揭曉，當時 PEGA 發布了一份新聞稿，宣布在 Appian 訴訟中的陪審團因 PEGA 盜用商業機密而判 Appian 獲得超過 20 億美元的賠償。對此，PEGA 的股價從 2022 年 5 月 9 日的每股收盤價格 65.93 美元下降了 21%，到 2022 年 5 月 10 日的收盤價格為 52.25 美元。當市場繼續消化判決時，PEGA 的股價在隔天又下跌了 8% ，以每股 48.07 美元的價格收盤。

要參與 PEGA 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6286 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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