CGG :Sercel Désignée Attributaire pour l’Acquisition de la Division Logiciels de ION

Paris, France – le 4 juillet 2022

CGG annonce aujourd’hui que Sercel, sa division Sensing & Monitoring, a été désignée attributaire pour l’acquisition de la division logiciels d’ION Geophysical Corporation’s (“ION”).

Sercel a l’intention de garder tous les employés de cette activité.

L’attribution s’est faite dans le cadre de l’annonce récente par ION de son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

La clôture de la transaction est soumise à l’approbation par le tribunal des faillites compétent et à d’autres conditions habituelles qui incluent certaines autorisations réglementaires. L’acquisition devrait se clôturer au troisième ou quatrième trimestre 2022.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

