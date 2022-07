English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 04.07.2022

Share buy-back programme - week 26

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 380,377 822.36 312,808,677 27 June 2022 3,000 809.31 2,427,930 28 June 2022 4,000 796.60 3,186,400 29 June 2022 4,000 777.66 3,110,640 30 June 2022 5,000 774.50 3,872,500 01 July 2022 5,000 772.36 3,861,800 Total under the share buy-back programme 401,377 820.35 329,267,947

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

401,377 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.4 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

