Communiqué de Presse

01Talent Africa et Atos lancent leur première Zone d’Intelligence Collective pour révéler

les talents du numérique de demain au Sénégal

Dakar (Sénégal) – 4 juillet 2022 - 01Talent Africa en partenariat avec Atos lancent leur toute première Zone01 en Afrique, et c’est à Dakar au Sénégal qu’elle s’implante pour offrir une formation au numérique d’un tout nouveau genre au plus grand nombre. Ce nouveau centre d’intelligence collective accueillera plusieurs centaines de jeunes talents originaires du Sénégal au sein des locaux d'Atos à Cité Keur Gorgui à Dakar.

Cette initiative s’inscrit dans un partenariat stratégique qui a pour but d’accélérer la transformation digitale en Afrique, en permettant de massifier les compétences numériques de niveau international par une offre de formation d’excellence, innovante et inclusive sur le continent.

Photo: De gauche à droite Nour Acogny, Project manager trainee, Atos; Aïssatou Camara, Project manager, Atos; Mour Seck, General Manager, Atos Sénégal; Bérénice Chassagne, Head of Growing Markets, Atos; Alpha Barry, Head of Atos in Africa; Marjolaine Blanc, Project Director, 01Talent Africa; Momadou Ndoye, Head of Operations for Western and Central Africa, Atos.

01 Talent Africa et Atos s’engagent à créer la force collective qui accélèrera la transformation digitale de l’Afrique

Pour réduire la fracture digitale tout en ancrant durablement les collectivités locales africaines et les acteurs de l’ensemble du continent dans le monde digital, 01Talent Africa et Atos misent sur la puissance de l'éducation numérique peer-to-peer en présentiel et sur l’extraordinaire potentiel des talents de la jeunesse africaine.

Zone01 Dakar, la garantie d’une transformation digitale des territoires et des entreprises du Sénégal

Face à une pénurie mondiale croissante de compétences qualifiées dans les métiers du numérique, le lancement de cette première Zone01 à Dakar, au sein des locaux d’Atos, répond à un des principaux enjeux de la digitalisation des territoires et des entreprises du Sénégal : l’accès à de nouveaux talents agiles, autonomes et collaboratifs.

Zone01 Dakar ouvrira cet automne et la première cohorte débutera sa formation avant la fin de l’année

L'inauguration est prévue en septembre 2022 au sein des locaux d’Atos, Cité Keur Gorgui à Dakar. Une ambitieuse campagne d’identification des talents débutera en juin. Les candidats désireux de passer les tests de sélection en ligne pourront s’inscrire sur le site de Zone01 Dakar. Ils devront avoir au moins 18 ans pour s’inscrire. S’ils sont sélectionnés, ils pourront participer à l’une des trois « piscines » prévues début septembre, début octobre et début novembre. La « piscine » constitue la dernière étape du processus de sélection. Lors de cette étape, les candidats seront « plongés » pendant 4 semaines au cœur de la pédagogie 01Edu, qui se base sur le peer-to-peer learning et la résolution de projets en groupe, sans cours ni professeur.

La première cohorte débutera sa formation avant la fin de l’année. Elle accueillera environ 120 futurs talents qui seront équipés en ordinateurs portables. Cette première Zone01 servira de base au déploiement de l’offre de formation qui vise à créer plus de 200 Zone01 sur le continent africain.

« Avec une moyenne d'âge de 19 ans, l'Afrique est le continent le plus jeune du monde et représentera 40% de la population mondiale d'ici la fin du siècle. En travaillant avec 01Talent en Afrique, nous offrons à cette jeunesse l’opportunité de libérer son potentiel créatif afin qu’elle contribue à l’innovation et à la transformation digitale du continent. » déclare Alpha Barry, Directeur Afrique d’Atos.

« Nous sommes très heureux de concrétiser ce partenariat avec Atos avec l’ouverture de cette première Zone01 au Sénégal. Cette initiative stratégique confirme l’engagement de 01Talent et d’Atos dans la création d’un écosystème technologique africain renforcé par la formation de talents de niveau international essentiels à la réalisation de la transition digitale du continent. C’est une opportunité énorme de création d’emplois pour les jeunes et de valeur pour les entreprises locales. Tous deviennent acteurs du changement ! » précise Karim Sy, Directeur Stratégique de 01Talent Africa.

Après Dakar, Atos et 01Talent développeront leur partenariat avec l’ouverture de nouvelles Zone01 sur le continent Africain, notamment en Égypte, au Maroc et en Mauritanie.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse :

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

A Propos de 01Talent Africa

01Talent Africa est l’agence de talents panafricaine du groupe 01Talent International qui ambitionne d’identifier, de développer et de connecter au monde professionnel 1 million de développeurs de haut niveau dans le monde d’ici à 2035 grâce à la combinaison d’un modèle pédagogique éprouvé et d’un modèle économique durable et exponentiel.

01 Talent Africa et son partenaire CGLU Afrique ont la conviction qu’il y a un grand nombre de talents digitaux dans les populations africaines qui ne demandent qu'à être révélés et accompagnés pour exprimer leur potentiel.

01Talent Africa s’appuie sur 01Edu, l’ultime upgrade de l’approche pédagogique « de pair à pair » (sans professeur) et gamifiée développée par Nicolas Sadirac et son équipe, une plateforme d’apprentissage destinée à répondre au manque croissant de développeurs informatiques dans le monde.

Ce modèle pédagogique qui développe l'esprit entrepreneurial, la créativité et l'intelligence collective a déjà été déployé par notre co-fondateur Nicolas Sadirac et ses Alumni dans plus de 40 pays dans le monde, formant ainsi plus de 25 000 talents du numérique ces 10 dernières années. Plus d’infos sur https://01talent.com

Note : “01Talent” se prononce "Zéro un talent” et non “Un talent”

À propos de Zone01 Dakar

Zone01 Dakar propose une formation disruptive au numérique, entièrement gratuite et ouverte à tous et toutes sans condition de diplôme. Zone01 s'adresse à des candidats de tous âges et de tous horizons. Un centre d'intelligence collective, qui forme en 18 mois plus 12 mois en alternance une nouvelle génération de talents africains aux métiers du Numérique et garantie un emploi à la fin du cursus. Sa pédagogie innovante, sans cours ni prof. Ouvert 24h/24 - 7j/7

https://zone01dakar.sn

Contact presse :

Marjolaine Blanc | marjolaine@01talent.com | +221 77 509 71 88

