betFIRST verwelkomt Darwin Gaming

BRUSSELS, Belgium, July 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST – een van de beste online casino's van België – heeft Darwin Gaming opgenomen in zijn verzameling aan iGaming-providers.



B+-operator betFIRST Casino heeft een sterke reputatie als een ware innovator in de online casinowereld, en vestigt zich dan ook als een vaste favoriet onder Belgische spelers. Onlangs hebben ze Darwin Gaming en het beste uit de gaming-portfolio van de provider verwelkomd in zijn sterke netwerk van premium spelproviders.

Darwin Gaming is zo genoemd omdat het hun productassortiment voortdurend in ontwikkeling is. Nu brengen ze bovendien hun unieke mobiele entertainment naar betFIRST-spelers. Hun beste spellen zijn Hot Evolution Dice, Blossom Evolution Dice en Frost Evolution Dice, die nu allemaal te vinden zijn in de betFIRST Casino-bibliotheek.

Daphne Bal, Hoofd Marketingservices bij betFIRST, zei: “Darwin Gaming is een ontwikkelaar die al een tijdje furore maakt in de industrie. We zijn dan ook zeer verheugd met hen in zee gegaan te zijn, zodat we onze welbekende, uitzonderlijke online casino-ervaring met nog meer variatie kunnen blijven aanbieden”.

Stuur voor meer informatie een e-mail aan pr@betfirst.be.