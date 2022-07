English Finnish

ENEDO OYJ Johtohenkilöiden liiketoimet 4.7.2022 klo 12:15

Enedo Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Olle Hulteberg (Inission AB, hallituksen jäsen)

Asema: Enedo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: Enedo Oyj

LEI: 7437009XPNDQBLPM1R38

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437009XPNDQBLPM1R38_20210527122003_2

Liiketoimen päivämäärä: 2022-07-01

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000415252

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 21 113 257 Yksikköhinta: 0,26 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 21 113 257 Keskihinta: 0,26 EUR

ENEDO OYJ



Mikael Fryklund

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.





Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.