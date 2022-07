English French

Sanofi Global Health lance la marque Impact® à but non lucratif pour 30 médicaments destinés aux pays à faible revenu

Ces médicaments, dont l’insuline, seront distribués dans 40 pays à faible revenu.

Création d’un fonds d’investissement pour contribuer à la mise en place de systèmes de santé durables.

Des annonces faites à l’occasion de la réunion des parties prenantes de la santé mondiale par Sanofi à Paris.





Paris – Le 4 juillet 2022 – Sanofi Global Health annonce le lancement d’Impact®, une nouvelle marque de médicaments de référence produits par Sanofi qui seront distribués sans aucun profit aux populations à risque des pays les plus pauvres de la planète.

La marque Impact® qui englobe, entre autres, l’insuline, le glibenclamide et l’oxaliplatine, permettra d’assurer la distribution de 30 médicaments de Sanofi dans 40 pays à faible revenu. Considérés essentiels par l’Organisation mondiale de la Santé, ces médicaments couvrent une palette élargie d’aires thérapeutiques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, la tuberculose, le paludisme et le cancer.

Le lancement de la marque Impact® s’inscrit dans le cadre des mesures prises depuis la création, l’an dernier, de Sanofi Global Health, l’entité à but non lucratif de l’entreprise dont la vocation est d’améliorer l’accès aux soins grâce à la distribution de médicaments, et de bâtir et renforcer les systèmes de santé dans les pays où le PIB par habitant figure parmi les plus faibles au monde. Sanofi Global Health est la première et la seule initiative mondiale à permettre l’accès à un portefeuille aussi large de médicaments, dans autant de pays et d’aires thérapeutiques, tout en finançant des programmes de soutien locaux et en renforçant les entreprises locales engagées dans une démarche d’inclusion.

Paul Hudson

Directeur Général, Sanofi

« Sanofi estime qu’il est de son devoir de faire une différence pour la santé des communautés dans le besoin et qu’elle possède les capacités et l’ambition nécessaires pour apporter des changements durables. Grâce à des médicaments essentiels, une volonté indéfectible et des partenariats à fort impact, nous pouvons faire largement rayonner nos innovations et les mettre au service du renforcement des systèmes de santé et de l’accès aux médicaments pour les communautés de patients les plus vulnérables. Sanofi Global Health a pour but d’améliorer la vie de millions de personnes privées de l’aide dont elles ont besoin. La nouvelle raison d’être de Sanofi est de poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Et cette ambition passe par l’amélioration de l’accès aux soins de santé et à des médicaments de qualité pour les populations mal desservies. »

L’entreprise annonce également la création d’un Fonds Impact qui apportera un soutien aux jeunes entreprises et aux innovateurs en mesure de proposer des solutions évolutives pour contribuer à la mise en place de systèmes de santé durables dans les régions mal desservies. Ce fonds, qui apportera un financement et une assistance technique aux entreprises engagées dans une démarche d’inclusion, complétera la mission de Sanofi Global Health qui prévoit la mobilisation d’investissements locaux, régionaux et mondiaux pour financer la formation des professionnels de santé et aider les collectivités à mettre en place et gérer des systèmes de santé durables. Ces deux annonces interviennent à l’occasion de la réunion des principales parties prenantes de la santé mondiale qu’organise Sanofi pour débattre de la création de programmes intégrés et efficaces, solidement ancrés dans les communautés qu’elles desservent, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, de mieux soigner les patients et de prendre en charge efficacement et durablement leur santé.

Jon Fairest

Responsable, Global Health Unit, Sanofi

« Le lancement de la marque Impact® et du Fonds Impact sont les mesures les plus récentes que nous avons prises pour assurer la mise à disposition de nos médicaments aux populations des pays parmi les plus pauvres de la planète et pour les aider à avoir accès à des soins de santé durables et de qualité. Nous savons toutefois que nous ne pouvons y parvenir à nous seuls. C’est pour cette raison que nous employons à établir des partenariats à l’échelle locale, régionale et mondiale, qui nous aideront à mettre en place des systèmes de santé ou à améliorer ceux qui existent déjà, de sorte que nous puissions réaliser notre objectif et parvenir à un monde en meilleure santé et plus résilient. »

Sanofi Global Health est l’un des trois piliers sur lesquels repose la stratégie diversifiée que déploie Sanofi pour renforcer son impact sociétal. Les deux autres piliers sont la Foundation S – The Sanofi collective dédiée au mécénat et une stratégie de Responsabilité sociétale qui irrigue toutes les activités de l’entreprise :

La Foundation S concentre ses initiatives sur les cancers de l’enfant, l’amélioration de la résilience sanitaire des populations les plus touchées par le changement climatique et l’aide d’urgence au moyen de dons de médicaments en cas de crises humanitaires. Enfin et comme cela est le cas depuis 30 ans, Sanofi s’est également engagée à continuer de donner chaque année 100 000 flacons de produits pour le traitement de cinq maladies de surcharge lysosomale différentes, qui sont des maladies génétiques rares causées par des déficits enzymatiques.

concentre ses initiatives sur les cancers de l’enfant, l’amélioration de la résilience sanitaire des populations les plus touchées par le changement climatique et l’aide d’urgence au moyen de dons de médicaments en cas de crises humanitaires. Enfin et comme cela est le cas depuis 30 ans, Sanofi s’est également engagée à continuer de de produits pour le traitement de cinq maladies de surcharge lysosomale différentes, qui sont des maladies génétiques rares causées par des déficits enzymatiques. La stratégie d’engagement sociétal de l’entreprise s’articule pour sa part autour de quatre grandes lignes d’action : garantir un accès abordable aux soins de santé, innover pour les communautés vulnérables, agir pour une planète saine et s’engager en faveur d’une conduite responsable des affaires. Cette stratégie se décline en initiatives emblématiques à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l’entreprise, depuis la R&D jusqu’aux opérations commerciales, en passant par la fabrication, et part du principe que tous les secteurs et acteurs de l’organisation ont un rôle à jouer et une contribution à apporter.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l’impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

Relations médias

Nicolas Obrist | + 33 6 77 21 27 55 | nicolas.obrist@sanofi.com

Evan Berland | + 1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Relations investisseurs

Eva Schaefer-Jansen | + 33 7 86 80 56 39 | eva.schaefer-jansen@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Priya Nanduri | +1 617 764 6418 | priya.nanduri@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2021 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2021 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.





Pièce jointe