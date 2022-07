Wats accélère à l’international et ouvre une filiale en Chine

L’éditeur Wats poursuit sa croissance et annonce une première implantation en Asie pour y développer ses parts de marché. Cette annonce va permettre à l’entreprise de lancer sa stratégie d’internalisation et de se positionner en référence sur le marché chinois où l’usage des solutions collaboratives est en très fort développement.

Concrètement, Wats est une solution collaborative qui place les équipes au cœur de la transformation digitale. Wats propose un environnement de travail qui facilite le partage entre pairs, l’accès rapide à l’information, la capitalisation des savoirs et la valorisation des talents. La solution est utilisée sur les cinq continents et axée sur les grands comptes. Wats est déjà utilisée par des entreprises leaders de leur marché. Au regard de ces éléments, l’éditeur a déjà remporté de premiers marchés en Asie et va désormais constituer une équipe locale pour en assurer la mise en place et le suivi. En effet, le déploiement de projets collaboratifs de grande ampleur nécessite une proximité avec le client afin de l’accompagner pas à pas et à toutes les étapes. Wats sera ainsi en mesure de s’appuyer sur une équipe opérationnelle qui réunit commerce, technique et conseil et qui aura une expertise sur les plateformes collaboratives les plus utilisées en Asie. Enfin, différents partenariats seront également conclus et pilotés localement.

Stéphane Ngo CEO chez Wats « Nous connaissons une forte croissance en France et avons décidé d’exporter largement notre technologie à l’échelle mondiale. Le marché chinois est le premier maillon de notre dispositif et va nous permettre d’éprouver notre approche sur un continent dynamique où l’usage des outils collaboratifs professionnels est fortement plébiscité. »



Wats prévoit ensuite d’étudier d’autres implantations dans différents pays afin d'étendre son approche, consolider ses parts de marché et devenir la référence de son domaine à l’international.