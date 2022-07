SpikeeLabs recrute en 2022

L’ESN SpikeeLabs investit pour s’entourer de nouveaux talents dans ses différentes agences sur Rennes, Nantes, Saint-Malo et Paris.

Créée en février 2016, SpikeeLabs est une société d’ingénierie logicielle, de développement et d’intégration qui opère sur trois grands marchés que sont la résolution des problématiques d’architecture des Systèmes d’Information, l’intégration du CRM Salesforce et le déploiement de sa propre solution de facturation BillingLabs. À ce jour, SpikeeLabs réunit plus de 60 talents et réalise près de 6 millions de chiffre d’affaires sur un secteur particulièrement concurrentiel où seules l’expertise et la confiance des clients assurent une croissance solide.

Forte de ces éléments, SpikeeLabs accompagne chaque année ses clients grands comptes et ETI dans la mise en œuvre de solutions de nouvelle génération qui répondent parfaitement à leurs besoins métiers. Elle permet donc à ses équipes d’évoluer dans une organisation unique qui positionne les valeurs d’excellence, de passion et d’engagement au centre de sa stratégie de croissance. De plus, la société met un point d’honneur à faire grandir ses équipiers en les formant en continu aux nouvelles technologies du marché afin de s’entourer de talents engagés. SpikeeLabs recrute sur profil en CDI, mais également sous forme de contrats de professionnalisation.

Parmi les postes ouverts se distinguent notamment les profils suivants :

- Architecte SI

- Chef de projet technique

- Développeur back-office

- Développeur ETL / ESB

Pour postuler, rendez-vous ici : https://www.spikeelabs.fr/nous-rejoindre/nous-rejoindre/

Marie d’Aboville-Carnot, Chief People Officer chez SpikeeLabs « Notre forte croissance nous permet de nous entourer en continu de nouveaux talents qui souhaitent se projeter à long terme à nos côtés afin de partager une expérience en équipe enrichissante et valorisante. Nous proposons un cadre de travail stimulant, une organisation agile et un fonctionnement en mode « plateau » où, au quotidien, chacun s’exprime selon ses compétences. Ce sont de réels plus qui font la différence sur le marché. Rejoindre SpikeeLabs c’est participer à un projet d’entreprise riche de sens ! »