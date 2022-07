KUB rejoint le Cluster Maritime Français

KUB, leader français du secteur de la décontamination des périphériques amovibles, intègre le cluster Maritime Français pour apporter son expérience aux acteurs du secteur maritime.

Créé en 2006, le Cluster Maritime Français (CMF) rassemble tous les acteurs de l’écosystème maritime, de l’industrie aux services et activités maritimes de toute nature. Il est aujourd’hui composé de plus de 430 entités : entreprises de toutes tailles, pôles de compétitivité, fédérations et associations, laboratoires et centres de recherche, écoles et organismes de formation, collectivités et acteurs économiques locaux, ainsi que de la Marine nationale. Le CMF accompagne ses membres dans le développement durable et responsable de leurs activités et de leurs projets, en France et à l’international, via différentes actions. https://www.cluster-maritime.fr

Le secteur maritime est particulièrement stratégique et doit pouvoir se protéger efficacement des attaques liées à l’utilisation de périphériques amovibles et clés USB. En intégrant le cluster Cluster Maritime Français, KUB Cleaner met clairement en avant sa volonté de s’inscrire pleinement dans cette démarche. Au sein de ce cluster, KUB Cleaner sera en mesure d’échanger avec les autres membres, de présenter de bonnes pratiques, de conclure des alliances et de mettre en œuvre de nouveaux projets.

Christophe BOUREL, CEO de KUB Cleaner « Rejoindre le cluster Maritime Français est une nouvelle étape pour notre équipe. Nous allons participer activement aux travaux et échanges de l’organisation en y intégrant notre expertise en matière de décontamination des périphériques amovibles. »