Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide har d.d. truffet beslutning om ændring af valg af depotselskab fra Danske Bank A/S til Bank of New York Mellon SA/NV Copenhagen Branch, filial af The Bank of New York Mellon SA/NV Belgien (BNYM) under forudsætning af, at Finanstilsynet godkender valget af depotselskab.

Forventningen er, at BNYM vil varetage depotselskabsopgaven fra medio 3. kvartal 2022.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Henrik Brandt.

Med venlig hilsen



C WorldWide Fund Management,

filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg









Henrik Brandt

Direktør

Vedhæftet fil