Tremblay-en-France, le 4 juillet 2022

Aéroports de Paris SA

Mise à disposition de l'amendement au document d'enregistrement universel 2021





Aéroports de Paris SA annonce la mise à disposition du public et le dépôt, le 1er juillet 2022, auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), sous le numéro D.22-0299-A01, d'un amendement au document d'enregistrement universel déposé le 14 avril 2022 auprès de l'AMF sous le numéro D.22-0299.

Cet amendement et ce document sont accessibles sur le site Internet de la société (http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (à l'adresse www.amf-france.org).

L'amendement au document d’enregistrement universel 2021 a pour objet de procéder à certaines mises à jour et corrections :

Les rubriques 1 "Responsable du document d'enregistrement universel 2021"; 2 "Trafic du mois de mars 2022 publié le 14 avril 2022" ; 3 "Information financière du premier trimestre 2022 publiée le 27 avril 2022" ; 4 "Trafic du mois d'avril 2022 publie le 16 mai 2022" ; 5 "Trafic du mois de mai 2022 publié le 16 juin 2022" ; 6.1 "Descriptif du programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale des actionnaires le 17 mai 2022" ; 6.3 "Modification de la composition du conseil d'administration" ; 6.4 "Rémunérations et avantages" ; 6.5 "Capital autorisé mais non émis" et 7 "Mise à jour de la section 2.3 "Procédures judiciaires et d'arbitrage" constituent des mises à jour du Document d'enregistrement universel 2021 déposé le 14 avril 2022 ;

Aéroports de Paris attire l'attention du lecteur sur le fait que l'amendement ajoute, en section 10, le texte intégral du "Rapport sur le gouvernement d'entreprise de la société Aéroports de Paris – Exercice social 2021".

Les informations corrigées par l'ajout de la section 10, ou qui ne figuraient pas déjà dans le Document d'enregistrement universel 2021 déposé le 14 avril 2022, sont listées dans le tableau ci-après, extrait de la section 6.2.1 de l'amendement.

Tableau listant les éléments du "Rapport sur le gouvernement d'entreprise de la société Aéroports de Paris – Exercice social 2021" ne figurant pas dans le Document d'enregistrement universel 2021 déposé le 14 avril 2022

Eléments ne figurant pas dans le document d'enregistrement universel 2021 déposé le 14 avril 2022 Référence dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos au 31 décembre 2021

(n° de page) Commentaires Mandats et fonctions exercés dans toute société par les mandataires sociaux durant l'exercice 2021 – Administrateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires 13 et 14 Informations relatives à D. Benschop et R. Carsouw dont le mandat a pris fin le 30 novembre 2021 Conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% d'ADP et, d'autre part, une autre société contrôlée par ADP au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales 22 Politique de mixité des instances dirigeantes – description des objectifs et modalités de mise en œuvre 25 Indications sur la mixité des membres du Comex et des comités de direction au 31 décembre 2021 Présentation synthétique du CA au 31 décembre 2021 (tableau) 27 Indications sur les postes laissés vacants par D. Benschop et R. Carsouw au 31 décembre 2021 Assiduité des membres du CA présents au 31 décembre 2021 (tableau) 28 Changements intervenus dans la composition du CA et des comités au cours de l'exercice 2021 (tableau) 28 Indépendance des administrateurs (tableau) 29 Composition des quatre comités du conseil d'administration au 31 décembre 2021 39, 40, 41, 42 Dérogations au code AFEP-MEDEF - Nombre d'administrateurs indépendants au 31 décembre 2021 43 et 44 Indication de l'existence d'une dérogation et explications y afférentes Modalités particulières de la participation des actionnaires à l’assemblée générale 45 Description de la procédure mise en place par le conseil d'administration pour l'évaluation des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales – Description de sa mise en œuvre 46 Structure du capital de la société 47 Mention que la structure du capital n'a fait l'objet d'aucune modification en 2021 Déclarations de franchissement de seuil étant susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique 48 Ajout des deux derniers paragraphes de la section Droits de contrôle spéciaux 48 Règles applicables à la nomination ou au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société 49 Accords conclus par Aéroports de Paris étant modifiés ou prenant fin en cas de changement de contrôle d'Aéroports de Paris 50 Ajout du paragraphe.

Nota bene : la référence à "une notation inférieure à BB+" figurant par erreur est remplacée par "une notation strictement inférieure à BBB-".

Relations Investisseurs : Cécile Combeau, Eliott Roch - +33 1 74 25 31 33 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

