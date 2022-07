McPhy enregistre une nouvelle commande pour Hype dans le cadre de leur partenariat stratégique : un nouvel électrolyseur et une nouvelle station de grande capacité

French English

McPhy signe une seconde commande pour alimenter le réseau de stations Hype en Île de France

La première commande date du 25 Avril 2022 avec la fourniture d’un électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et d’une station Dual Pressure d’une capacité de 800 kg par jour

Pour répondre à l’accélération du déploiement du réseau de distribution d’hydrogène vert de Hype, McPhy fournira un deuxième électrolyseur de 2 à 4 MW et une deuxième station de grande capacité, Dual Pressure 800 kg /jour

Grenoble, le 4 juillet 2022 à 17h45 CEST - McPhy Energy (Euronext Paris Compartiment B : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir concrétisé une seconde commande dans le cadre de son partenariat stratégique avec Hype. Acteur clé de la mobilité hydrogène légère et lourde, Hype fait de nouveau confiance à McPhy pour accélérer le déploiement de son réseau de distribution d’hydrogène vert.

Les principes de cette nouvelle commande avaient été décrits par McPhy dans son communiqué de presse du 14 décembre dernier1.

Cette deuxième commande signée avec Hype comporte un deuxième électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et une deuxième station de grande capacité Dual Pressure 800 kg /jour. Ils seront installés en région parisienne.

Cette nouvelle commande s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique noué par McPhy avec Hype annoncé fin 2021. Elle sera complétée dans les mois qui viennent, sous réserve de confirmation de subventions spécifiques sollicitées par Hype en 2021, par 4 stations supplémentaires d’une capacité de 800 kg/jour.

« La signature de cette seconde commande concrétise notre collaboration avec Hype pour soutenir le déploiement de son réseau de distribution d’hydrogène vert. En tant qu’équipementier en solutions de production et distribution d’hydrogène pour la mobilité zéro émission, nous sommes ravis de cette logique de co-développement. » a déclaré Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy.

D’autres opportunités commerciales sont attendues dans le cadre de ce partenariat avec la mise en place d’ici fin 2022 d’un accord-cadre de co-exclusivité liant Hype à McPhy. Cet accord porte sur le déploiement par Hype d’ici fin 2025 d’un minimum de 100 stations en France et en Europe, dont 50% seraient attribuées à McPhy, et de 15 à 25 MW d’électrolyse alcaline.

« Cette nouvelle commande auprès de McPhy illustre parfaitement la stratégie de Hype qui entend accélérer fortement via le déploiement de séries de stations permettant de mettre en service très rapidement un réseau de distribution d’hydrogène vert ouvert à tous les usages : aux taxis Hype, mais également aux autres mobilités professionnelles telles les logisticiens du dernier kilomètre, les poids lourds ou encore les transports publics. Avec cette nouvelle commande Hype consolide son partenariat stratégique avec McPhy, acteur indépendant comptant parmi les leaders du secteur de l’hydrogène en France. » a commenté Mathieu Gardies, Président fondateur de Hype.







1 https://mcphy.com/fr/communiques/signature-dun-partenariat-strategique-avec-hype/

