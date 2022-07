COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 juillet 2022

Valeo intègre 100% de Valeo Siemens eAutomotive

et crée un champion de la mobilité électrique

Valeo acquiert aujourd’hui la participation de 50% détenue par Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive, tel que prévu par l’accord signé avec Siemens le 9 février dernier, et intègre 100% de Valeo Siemens eAutomotive, leader de l’électrification haute tension, au sein de son activité Systèmes de Propulsion.

Cette opération stratégique renforce la position de Valeo comme acteur majeur de l’électrification, avec une offre complète de solutions de motorisations électriques basse et haute tension, couvrant tous les usages et tous les besoins.

Christophe Périllat, Directeur Général du groupe Valeo, déclare : « Valeo accélère dans l’électrification, comme annoncé lors de la présentation de notre plan Move Up. Grâce à cette opération, Valeo est plus que jamais un champion de la mobilité électrique, avec un positionnement unique sur ce marché en très forte accélération, et une gamme de technologies couvrant absolument tous les besoins et tous les usages. Cette intégration nous rend plus innovants et plus compétitifs. Nous allons bénéficier de l’expertise unique dans l’électrification haute tension développée par les équipes de Valeo Siemens eAutomotive. Cette activité va bénéficier en retour des capacités uniques de Valeo à innover et à standardiser des technologies de pointe et de notre excellence opérationnelle pour les produire à très grande échelle. Je remercie Siemens pour ces années de fructueuse collaboration. »

Avec Valeo Siemens eAutomotive, Valeo intègre ainsi en son sein un leader technologique et industriel reconnu, comptant quelque 4 000 collaborateurs dont plus de 1 600 ingénieurs, 7 sites de production dans 4 pays (Chine, Allemagne, Hongrie et Pologne) ainsi que des capacités de R&D (laboratoires, bancs d’essai, outils de simulation) et de production à la pointe.

Présents sur les principales plateformes de plus de 20 constructeurs automobile (1), ses systèmes de propulsion électrique, moteurs, onduleurs et chargeurs embarqués équiperont, d’ici fin 2022, plus de 90 modèles de voitures électriques et hybrides rechargeables.

Signe de son dynamisme, Valeo Siemens eAutomotive a annoncé, début juin, avoir d’ores et déjà dépassé l’objectif de plus de 4 Mds€ de prises de commandes pour la période 2021-2022, avec une avance de plus de sept mois par rapport à la feuille de route.

Le marché de l’électrification haute tension, dont la valeur va significativement augmenter dans les prochaines années, représentera 92 milliards d’euros en 2030 (croissance annualisée de 17,5% sur la période 2021/2030), dont 40% accessibles aux équipementiers. En 2030, le marché des véhicules équipés d’une propulsion électrique haute tension (BEV et PHEV) représentera, à l’échelle mondiale, 35% de la production automobile.

L’intégration de Valeo Siemens eAutomotive va permettre à Valeo :

d’accélérer sa croissance ;

d’accélérer sa feuille de route technologique pour proposer des solutions toujours plus performantes à ses clients (nouvelles technologies 800 volts à base de carbure de silicium, co-développement et co-production avec Renault d’un moteur électrique sans recours aux terres rares, nouveaux chargeurs embarqués bidirectionnels ) ;

et de réaliser des synergies importantes, avec un objectif d’un montant total annuel de 120 millions d’euros qui sera atteint à horizon 2025. Ces synergies seront atteintes progressivement avec un plein bénéfice en 2025 (50% en 2023, 75% en 2024 et 100% en 2025).





Grâce à cette intégration, Valeo ambitionne pour son activité Systèmes de Propulsion une croissance annuelle des ventes supérieure à 12% proforma sur la période 2021-2025 et vise un chiffre d’affaires supérieur à 8,5 milliards d’euros en 2025 (contre 5,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires proforma en 2021), dont environ 7,5 milliards d’euros en première monte. 80% de l’objectif de chiffre d’affaires première monte pour 2025 est d'ores et déjà dans le carnet de commandes.

La marge d’EBITDA proforma de l’activité Systèmes de Propulsion progressera rapidement de 5,8% en 2021 à plus de 8% en 2022, plus de 11% en 2025 et environ 13% en 2026. Le cash flow libre avant impôts proforma de cette activité sera à l’équilibre dès 2022 et atteindra environ 350 millions d’euros en 2025, permettant au nouvel ensemble d’autofinancer sa croissance.

Cette opération se traduit pour Valeo par un décaissement net de 277 millions d’euros pour l’acquisition de la participation de Siemens sur une base sans endettement, financé par la trésorerie disponible du Groupe. L’endettement net augmente de l’ordre de 700 millions d’euros, sans modifier substantiellement les grands équilibres du bilan de Valeo. Valeo prévoit une baisse de son endettement dès 2023.

A l’issue de cette opération et sur la base des hypothèses de production d’IHS, Valeo fixe les objectifs suivants pour le nouvel ensemble Valeo Systèmes de Propulsion proforma, comme déjà annoncé :

2022 2025 Chiffre d’affaires Environ 6,3 Md€ >8,5 Md€ Marge d’EBITDA >8% du chiffre d’affaires >11% du chiffre d’affaires Cash flow libre avant impôt A l’équilibre Environ 350m€

Cette opération a reçu l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes et a fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel concernées.

(1) en production série ou en développement

Pièce jointe