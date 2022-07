Les LNC annoncent les gagnants des prix d’excellence 2022

English French

CHALK RIVER, Ontario, 04 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), l’organisation de recherche en science et en technologie principale du Canada, sont fiers d’annoncer que plus de 200 employés des LNC ont été reconnus pour leurs accomplissements organisationnels exceptionnels lors de la cérémonie de remise des prix d’excellence 2022 tenue la semaine dernière à Festival Hall, Pembroke. Un programme annuel qui reconnaît l’excellence des employés, les prix d’excellence des LNC ont été établis pour célébrer les accomplissements extraordinaires d’individus et d’équipes dont le dur labeur, la détermination et les accomplissements ont aidé les LNC à mener à bien leurs programmes et projets majeurs en science et en technologie.



En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, les LNC proposent des produits et services en science et technologie nucléaires à ses clients fédéraux et commerciaux, collaborent pour prendre en charge les responsabilités nucléaires du Canada, et gèrent la redynamisation du campus des Laboratoires de Chalk River. Les gagnants de cette année ont été reconnus pour des accomplissements, dont : des avances techniques en technologies de l’énergie propre et en sciences de la santé, des progrès dans le cadre de projets de mise hors service et d’assainissement environnemental majeurs, des accomplissements en santé et sécurité organisationnelles et l’atteinte d’étapes commerciales significatives, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Le travail des LNC est d’une importance capitale pour l’avenir de ce pays et ce ne serait possible sans le dur travail, l’innovation et l’engagement qu’ont démontrés les employés que nous honorons ici ce soir », a commenté Joe McBrearty, Président et directeur général des LNC, durant la cérémonie. « Ces employés ont fait plus que ce à quoi nous nous attendons d’eux – ils ont trouvé des solutions qui ont éludé les autres, démontré une intégrité inébranlable dans le cadre de leur travail et aidé à faire de notre entreprise une organisation plus sûre et plus productive qui réussit mieux commercialement. »

Prix Découverte D.F Torgerson

Les prix d’excellence des LNC sont organisés en deux catégories. La première, le prix Découverte D.F. Torgerson, est nommée d’après l’ancien Vice-président directeur et dirigeant principal de la Technologie, le Dr Dave Torgerson, et reconnaît les employés pour la production d’idées et de solutions nouvelles et innovantes, les accomplissements significatifs en science et technologie et les nouvelles initiatives commerciales. Les prix de cette année ont été remis à 12 employés de trois groupes pour des accomplissements, dont :

Recherche et excellence technique dans l’avancement du programme de production d’Actinium-225 des LNC

Développement de l’outil d’optimisation de l’énergie hybride (HESO)

Développement d’une surveillance de réacteur nucléaire à distance de sécurité avec des détecteurs de neutrons pour les applications de protection et de non-prolifération



Prix Réalisation exceptionnelle

Le prix Réalisation exceptionnelle est remis aux employés qui ont contribué de façon significative aux améliorations de productivité, à la croissance des revenus, à la réduction des frais d’exploitation, à l’innovation en matière de sécurité ou aux initiatives environnementales, au développement ou au renforcement de partenariats nouveaux ou existants et à l’exploitation de ces résultats. Les prix de cette année ont été remis à 205 employés de dix groupes pour des accomplissements, dont :

Mise en œuvre du programme de financement participatif des employés des LNC 2020-2021

Tests d’irradiation et d’oxydation et évaluation des combustibles pour les réacteurs évolués et les petits réacteurs modulaires nouvelle génération

Soutien au projet de rapatriement du matériel résiduel cible (MRC)

Démonstration d’excellence dans la gestion de l’arrêt du service électrique annuel du site

Conception des outils combinés de retrait des tubes à pression et des tubes de calandre

Travaux sur l’énoncé d’impact environnemental de l’installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) et soumission du document de licence

Travail continu en réponse à la pandémie de COVID-19

Exécution du programme de travail à distance Lieu de travail numérique

Exécution du ravitaillement du réacteur SLOWPOKE au Collège militaire royal (CMR)

Travail sur l’analyse des échantillons des tubes sous pression CANDU®

« Au nom de nous tous aux Laboratoires Nucléaires Canadiens, d’Énergie atomique Canada limitée et des nombreux clients qui ont profité du dur travail, de l’engagement et du caractère qu’ont démontrés ces employés, je tiens à remercier et féliciter les récipiendaires des prix d’excellence des LNC 2022 », a ajouté M. McBrearty.

Pour la liste complète des gagnants des prix d’excellence des LNC 2022, y compris profils et vidéos des équipes primées, veuillez visiter www.cnl.ca/awards . Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d’industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l’industrie de l’énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l’étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu’ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à communications@cnl.ca .

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7989e653-0be8-4e7b-99bc-765e2d6e0524/fr