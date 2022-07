Falco annonce des changements à son équipe de direction

English French

MONTRÉAL, 04 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (« Falco » ou la « Société ») (TSX-V : FPC) est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Mireille Tremblay au poste de Vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire corporative de la Société. Mme Tremblay a agi à titre de Directrice, affaires juridiques et secrétaire corporative adjointe de la Société depuis janvier 2021 et remplace M. André Le Bel qui a quitté ses fonctions de Vice-président, affaires juridiques et secrétaire corporatif le 30 juin 2022 pour se consacrer entièrement à son employeur actuel, Redevances Aurifères Osisko Ltée.



Luc Lessard, président et chef de la direction, a déclaré : « Au nom du conseil d'administration, je tiens à féliciter Mireille pour cette nomination, car je crois qu’elle est un excellent ajout à notre équipe de direction. Nous profitons également de l'occasion pour remercier André pour ses loyaux services envers la Société ».

Mme Tremblay possède plus de 25 ans d'expérience en droit des affaires et a exercé comme avocate en valeurs mobilières, fusions et acquisitions et financement d'entreprise auprès de deux grands cabinets juridiques nationaux canadiens ainsi qu’à titre de consultante juridique externe auprès d’une clientèle œuvrant dans diverses industries, dont l'industrie minière.

Dans le cadre de sa nomination, Mme Tremblay a reçu un total de 150 000 options d'achat d'actions incitatives (les « options »), conformément au régime d'intéressement à long terme de la Société. Les options ont été octroyées à un prix d'exercice de 0,33 $ par action, représentant une prime de 0,09 $ (38 %) sur le cours de clôture des actions ordinaires de la Société inscrites à la Bourse de croissance TSX en date du 4 juillet 2022. Les options sont assujetties à une période d'acquisition de trois ans ainsi qu’à un terme de cinq ans.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l’un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l’empreinte de l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (maintenant Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp., est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 17,3 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur, Relations avec les investisseurs

416 274-7762

rjwhite@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.