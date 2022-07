Harju Elekter sõlmis uue lepingu Region Stockholmiga metrojaama uuendamiseks

English Estonian

Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõte Harju Elekter AB sõlmis ühistranspordi eest vastutava administratiivasutusega Region Stockholm elektriprojekti lepingu, mille alusel uuendatakse Odenplani metroojaama alajaama 2024. aasta veebruariks. Lepingu orienteeruv maht on 1,7 miljonit eurot.



Harju Elektri uus projekt Stockholmi metrood haldava ja arendava Region Stockholmiga on koostööjätkuks 2020. aasta sügisel alguse saanud Slusseni metroojaama ning 2021. aasta kevadel alustatud Albano ja Rådhuseti metroojaamade ajakohastamisele. Metroojaamade rekonstrueerimine on osa ulatuslikust Stockholmi metrooliinide uuendamisest ja laiendamisest.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 37,3 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



Marit Tack

Kommunikatsioonijuht

+372 5340 8444

E-mail: marit.tack@harjuelekter.com

https://harjuelekter.com/et/investors/