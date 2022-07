English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 5 juli 2022 – 7:00u CET

Fagron breidt haar positie in Amerikaanse steriele bereidingsmarkt uit met acquisitie aan oostkust

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, heeft een 503B bereidingsfaciliteit (uitbestedingsdiensten voor farmaceutische bereidingen in batches) in Boston overgenomen van Fresenius Kabi. De transactie omvat alle activiteiten van de faciliteit, inclusief klanten, leveranciers en zo’n 80 medewerkers, en een leveringsovereenkomst met Fresenius Kabi.

Rafael Padilla, CEO van Fagron merkt op: “Deze acquisitie is voor ons een belangrijke stap in het realiseren van onze strategische doelstelling om het leidende wereldwijde platform voor steriele uitbestedingsdiensten te worden. De vraag naar uitbesteding van magistrale bereidingen in de Verenigde Staten is aan het toenemen en in combinatie met de strengere regelgeving vereist dit een sterke focus op kwaliteit. Deze overname zal initieel verwaterend zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat ons team er binnen gepaste tijd in zal slagen de faciliteit in lijn te brengen met onze FSS US activiteiten. Deze expansie maakt het mogelijk onze Amerikaanse steriele bereidingsactiviteiten naar het volgende niveau te brengen en te concurreren met de top-3 spelers in deze markt.”

Andrew Pulido, president van Fagron Noord-Amerika merkt op: “We zijn erg blij met de mogelijkheid om deze best-in-class 503B uitbestedingsfaciliteit toe te voegen aan onze activiteiten. Door de capaciteit van deze faciliteit toe te voegen aan de bestaande operatie in Wichita, zetten we niet alleen een belangrijke volgende stap in het tegemoetkomen aan de voortdurend groeiende vraag naar steriele uitbestedingsdiensten in de Amerikaanse markt, maar we versterken ook onze geografische nabijheid bij bestaande en potentiële klanten aan de oostkust aanzienlijk. Fresenius Kabi heeft deze faciliteit in eerste instantie gebouwd om het toonaangevende academisch medisch centrum in deze regio te bedienen door schaalvergroting, kostenefficiëntie en flexibiliteit in de productie, met behoud van zeer hoge kwaliteitsnormen. We verwachten dat de transitie van de faciliteit naar de Fagron processen zo’n 12 tot 18 maanden in beslag zal nemen en dat deze in de tweede helft van 2023 een positieve bijdrage zal gaan leveren aan de resultaten. We verwelkomen de Fresenius Kabi Compounding werknemers in Boston binnen het Fagron team.”

John Ducker, president en CEO Fresenius Kabi USA merkt op: “We zijn blij dat we een koper hebben gevonden zoals Fagron, met haar ervaring in magistrale bereidingen voor ziekenhuizen, om de continuïteit van deze activiteiten voor medewerkers en klanten te waarborgen. We zijn ervan overtuigd dat het uitstekende team in Boston, gecombineerd met de expertise van Fagron, voor ziekenhuizen een voorkeurspartner voor magistrale bereidingen zal blijven. Deze verkoop is onderdeel van een strategie van Fresenius Kabi om te focussen op groei in biofarmaceutica, medische technologieën, klinische voeding, en een breed scala aan injecteerbare geneesmiddelen die in het gehele zorgsegment worden gebruikt.”

Fagron financiert de transactie uit eigen middelen.

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

