Elis : Finalisation de l’acquisition d’un acteur leader du marché mexicain

English French

Finalisation de l’acquisition d’un acteur leader du marché mexicain

Saint-Cloud, le 5 juillet 2022 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être présent en Europe et en Amérique latine, annonce ce jour la finalisation de l’acquisition d’un groupe privé centenaire, acteur leader sur le marché mexicain.

A la suite de l’annonce faite le 9 mars 2022, l’autorité de la concurrence mexicaine a approuvé la transaction et l’acquisition sera consolidée à partir du 1er juillet 2022.

Le groupe racheté fournit principalement du linge plat et des vêtements de travail à des clients sur le marché de la Santé. Il dispose de 11 sites de production, 12 centres de distribution ainsi qu’un atelier de confection. Il emploie plus de 2 600 personnes. Son chiffre d’affaires 2021 était de 1780mMXN$ (soit 85m€ au taux de change €/MXN$ de juin 2022) avec une marge d’EBITDA d’environ 38% et une marge d’EBIT d’environ 18%. L’activité est en forte croissance organique, portée par un marché mexicain en développement accéléré, et le groupe devrait générer en une croissance organique annuelle proche de 10% dans les prochaines années.

Avec cette acquisition, Elis poursuit son développement en Amérique latine, une zone géographique dans laquelle le Groupe enregistre une forte croissance organique.

Elis rachète un acteur leader sur le marché mexicain, unique opérateur du marché à disposer d’un réseau national

Le Mexique devient le 4 ème pays de la zone couvert par Elis, avec le Brésil, la Colombie et le Chili

pays de la zone couvert par Elis, avec le Brésil, la Colombie et le Chili La croissance organique moyenne annuelle d’Elis en Amérique latine est de +9,4% depuis l’entrée du Groupe dans la région en 2014

Elis a un excellent historique en matière d’intégration d’acquisitions en Amérique latine, avec une dizaine d’acquisitions dans la région depuis 2014

De plus, l’économie mexicaine est stable et solide

Taux d’inflation relativement bas (4% par an avant la crise sanitaire) et faible taux de chômage (3,5%)

Taux de croissance du PIB d’environ 4% par an avant la pandémie et projections 2022 et 2023 à respectivement 2,7% et 2,4%

Fort potentiel de croissance organique car l’externalisation y est encore limitée

Potentiel de croissance externe : opportunités de bolt-ons supplémentaires dans un marché fragmenté

Activité économique du Mexique fortement corrélée à l’activité américaine





Le montant initial de l’investissement lié à l’acquisition de 100% des titres (dont le cours de change été figé en mars à 23,6MXN$/€) équivaut à un multiple de 5,0x l’EBITDA 2021 et 10,7x l’EBIT 2021. Le management actuel, très expérimenté, reste en place pour accompagner la croissance future ; la transaction comporte de potentiels compléments de prix (earn-outs) à un multiple inférieur sur la période 2023-2025.

A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Avec cette acquisition au Mexique, Elis pénètre son 4ème marché en Amérique latine, zone qui est l’un des principaux moteurs de la croissance du Groupe.

Au Mexique, Elis devient le leader incontesté d’un marché en très forte croissance, où la concurrence est particulièrement fragmentée. Le groupe racheté, seul acteur du pays avec une couverture nationale, affiche une très bonne rentabilité et dispose d’un parc d’actifs de grande qualité.

Cette acquisition, réalisée à des multiples de valorisation très attractifs, contribue à renforcer le profil de croissance du Groupe, dans un environnement où Elis bénéficie du besoin croissant de ses clients pour plus d’hygiène, de traçabilité, et d’une sécurité d’approvisionnement accrue. »

Contact

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Pièce jointe