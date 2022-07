Harvia Spirit – koe löylyn henki

English Finnish

Harvia lanseeraa markkinoille uuden luonnonläheistä muotoilua kunnioittavan helppokäyttöisen ja turvallisen design-kiukaan, Harvia Spiritin. Harvia Spirit -kiukaan lähtökohtana oli suunnitella seinämallin kiuas, joka edustaa modernia ja siroa muotoilua sekä sopii erinomaisesti nykypäivän saunoihin.



- Halusimme vastata kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin mitä tulee muotoiluun ja tilan säästöön saunassa. Suunnitteluvaiheessa testasimme useita muotoja, rakenteita ja materiaaleja, joista päädyimme avoimeen muotoon, joka tuo pyöreiden kiuaskivien luonnollisen muodon kauniisti esille ja täyttää kiukaille asetetut laatu- ja turvallisuusstandardit, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Arto Harvia.



Suomessa suunniteltu ja valmistettu helppokäyttöinen kiuas on Harvian taidonnäyte ja sen tuotekehityksen keskiössä on ollut turvallisuus ja laatu. Nämä korostuvat esimerkiksi kiukaaseen tehdyissä lisäilmanohjauskanavissa, joiden avulla kiuasta ympäröivät seinärakenteet eivät kuumene liikaa ja kuuma ilma saadaan ohjattua paremmin kiukaan läpi sekä vastukset pysyvät entistä pidempi ikäisinä.



Turvallisuutta ja huipputeknologiaa kompaktissa paketissa



Spirit-kiuas kätkee sisäänsä huipputeknologiaa, joka tekee saunomiskokemuksesta ainutlaatuisen. Kiukaan etuosan lämmönsäteilysuoja suojaa saunaa ja saunojia sekä toimii löylynohjaimena, ohjaten löylystä muodostuvan höyryn paremmin kiukaan yläosaan. Kivitilan vastustunneli tehostaa kuuman ilman kiertoa kiukaan läpi nopeuttaen saunan lämpiämistä ja samalla tasoittaen saunan lämpötilaa. Vastustunnelin sisällä olevat vastukset kuumentavat tunnelin läpi menevän ilman tulikuumaksi.



- Korkealaatuisen Harvia Spirit -designkiukaan tuotekehitysprosessi on pitänyt sisällään laajoja testauksia ja erinomaisen tuotekehitysosaamisemme ansiosta kiuas lämmittää saunan paremmin ja turvallisemmin kuin markkinoilla olevat kilpailevat tuotteet, toteaa Arto Harvia.



Harvia Spirit -kiukaat ovat WiFi-yhteensopivia, jonka ansiosta kiukaat soveltuvat moniin erilaisiin käyttötarpeisiin. Spirit-kiukaita on mahdollista ohjata MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. Harvia Spirit -kiuasmallisto pitää sisällään erillisen ohjauskeskuksen vaativan E-mallin sähkökiukaan sekä XW-mallin kiukaan, joka on valmis kokonaisuus etäohjausta varten. Molemmista malleista on saatavilla 6 ja 9 kW -tehoiset versiot. Kiukaisiin on saatavilla lisävarusteina kiukaan muotoja mukaileva suojakaide sekä upotuskaulus, joka mahdollistaa kiukaan asennuksen laudeupotuksiin.



Erillisen ohjauskeskuksen vaativat Harvia Spirit E-mallin kiukaat ovat saatavilla elo-/syyskuussa ja XW-malli seuraa pian perästä.



Lisätietoja:

Arto Harvia, tuoteryhmäpäällikkö

p. +358 503 555 376

arto.harvia@harvia.com



