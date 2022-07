English Finnish

Marimekon ikoniset kuviot neljännessä rajoitetun ajan saatavilla olevassa adidas-yhteistyömallistossa



Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 5.7.2022 klo 11.00

Marimekko ja maailman johtaviin urheiluvaate- ja varusteyrityksiin kuuluva adidas yhdistävät jälleen voimansa uudessa rajoitetun ajan saatavilla olevassa yhteistyömallistossa. Tämän vuoden syksy- ja talvikokoelmassa on mukana upeita kuvioita kahdelta ikoniselta Marimekon suunnittelijalta, Maija Isolalta ja Annika Rimalalta. Maija Isolan kuosit ovat saaneet inspiraationsa Ihminen-nimisestä kuviosarjasta, joka perustuu naisvartaloa kuvaaviin valokuviin.

Mallistossa adidaksen urheiluvaateasiantuntemus yhdistyy valikoimaan erottuvia kuvioita eri urheilulajeille; juoksuun Gabriel, urheiluvaatteisiin Jokeri sekä harjoitusvaatteisiin Jenkka ja Tundra. Edellisten yhteistyömallistojen tavoin uusi syksy- ja talvikokoelma ilmentää Marimekon ja adidaksen sitoutumista vastuullisten ratkaisujen käyttöönottamiseen. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi avaintuotteissa käytetään osaksi kierrätettyjä materiaaleja ja Parley Ocean Plastic -muovia, yhtä innovaatioista, joka edustaa adidaksen sitoutumista muovijätteen vähentämiseen.

”Olemme erittäin innoissamme, kun pääsemme esittelemään neljännen adidaksen kanssa tehdyn rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston. Siitä lähtien kun Marimekon tarina alkoi yli 70 vuotta sitten, filosofiamme on ollut tuoda iloa ihmisten arkeen värikkäiden kuvioidemme avulla. Marimekon rohkeat kuosit sopivat täydellisesti adidaksen innovatiivisiin ja rajoja rikkoviin urheiluvaatteisiin ja -varusteisiin. Uusi mallisto ja sen kuviot, jotka tuntuvat edelleen yhtä raikkailta kuin viisi vuosikymmentä sitten niitä luotaessa, on oodi naisille ja tavalle, jolla he liikkuvat maailmassa”, sanoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

”Osana tavoitettamme tuoda urheilu kaikille olemme innostuneita päästessämme julkaisemaan malliston, joka on todellinen ylistys naisvartalolle. Liike ja liikkuminen ilmenevät monissa muodoissa, joten halusimme varmistaa, että malliston tuotteet sopivat erilaisiin lajeihin, joista yhteisömme nauttii, ja muokkasimme siksi tuotteet vastaamaan lajivaatimuksia juoksusta tanssiin. Mallistossa nähdään yhteistyömme tunnistettavaa tyyliä, ja toivomme uuden kokoelmamme tarjoavan jotain jokaiselle, joka nauttii urheilun ja liikunnan tuomasta elinvoimasta”, sanoo adidaksen urheilu- ja harjoitteluvaatteiden globaali johtaja Aimee Arana.

Uusin adidas x Marimekko -yhteistyömallisto tulee saataville vaiheittain heinäkuusta 2022 alkaen adidaksen verkkokaupassa sekä valikoiduissa adidaksen ja sen jälleenmyyjien liikkeissä eri puolilla maailmaa.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. Adidas-yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon liikevaihtoon EMEA:n alueella vuosien 2021 ja 2022 ensimmäisillä vuosineljänneksillä.





Kuvia tuotteista: https://mediabank.marimekko.fi/l/swjCgHcsbVdB

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/adidas-x-marimekko/kampanja





