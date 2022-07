English Estonian

AS Tallink Grupp ja Šotimaa valitsuse volitatud esindaja Corporate Travel Management (North) Ltd on sõlminud lühiajalise prahilepingu (time-charter) reisilaeva Victoria I prahtimiseks. Laeva kasutatakse Šotimaal ajutiseks majutamiseks. Laev prahitakse alates 8. juulist 2022 kuueks kuuks võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada kolme kuu võrra.



Joonas Joost

Finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail joonas.joost@tallink.ee