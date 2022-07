Florent D’Amato nommé Directeur du développement de l’agence de presse digitale E-Pige

Reprise par le Groupe média phygital Blitzzz Media, l’agence de presse digitale E-Pige poursuit sa structuration avec la création d’une direction du développement, afin d’accélérer sa croissance en servant trois marchés : presse et médias, sites de contenus et marques.

A la tête de cette direction nouvellement créée, Florent d’Amato a pour mission de mettre en place, en support à la direction générale, l’ensemble des moyens nécessaires au développement de l’agence sur les principaux bassins linguistiques francophones. En particulier en multipliant les outils à destination des marques, des médias et de la presse, ainsi que les offres de formats notamment dans le social.

Pur produit de la génération Y et diplômé d’école de commerce (Bachelor en marketing et finance ISGP - ESA3 - Talis Business School Campus Paris), Florent d’Amato a débuté sa carrière en participant à la création d’un call center offshore spécialisé dans la vente de produits financiers et le conseil en placements boursiers. Il a ensuite complété son expérience au sein d’une agence éditoriale où il a acquis les fondements et les techniques de la création de contenus digitaux. Il y a consolidé une business unit dédiée aux contenus de marques. Florent d’Amato a participé à la création et au développement d’une agence de content marketing, et se consacre maintenant au développement de l’agence de journalistes E-Pige.

DES SOLUTIONS DIGITALES NOVATRICES, SOUPLES ET ABORDABLES

E-Pige est une e-agence de presse spécialisée notamment dans les contenus BtoB et BtoC à centre d’intérêt. Créée en 2019, elle fait partie de la plateforme de services IT et média de contenus Contenteo Lab.

Avec E-Pige, Blitzzz Media « répond à l'évolution du mode de consommation de l’information par le public et les professionnels, et à la nécessité pour les médias d’avoir une approche multi-canal et pour les marques d’intégrer les contenus dans leurs stratégies » rappelle Michel FANTIN, Président de Blitzzz Media et de E-Pige.

Presse, médias, sites de contenus… E-Pige propose des solutions novatrices, souples et abordables pour alimenter les rédactions et les content managers sur des thématiques spécialisés. Sciences-Techno-Eco-Conso : des articles, dossiers, interviews, suppléments en print, digital ou social ; des formats sociaux, et des contenus liquides intégrés texte-vidéo-infographie.

« Parce que le digital et les réseaux sociaux changent pour le public la façon de ‘consommer’ l’information et pour les éditeurs la manière de la diffuser, l’agence crée les nouveaux contenus liquides dont ont besoin la presse, les médias et les sites de contenus » explique Florent D’Amato, Directeur du développement.

www.e-pige.io

www.blitzzzmedia.com