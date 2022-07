Iain Sinnott nommé Directeur des ventes à destination des opérateurs internationaux chez Enreach for Service Providers

Enreach for Service Providers, l'entité en charge des Opérateurs et des Fournisseurs de Services du groupe Enreach, le leader européen des solutions de contact en forte croissance soutenu par le groupe d’investissement indépendant, Waterland Private Equity (« Waterland »), a annoncé aujourd'hui la nomination d’Iain Sinnott au poste de directeur des ventes à destination des opérateurs internationaux. Iain Sinnott rejoint cette entité d’Enreach afin de piloter la croissance et l'accompagnement de la communauté des opérateurs internationaux fixes et mobiles, en particulier ceux qui sont désireux d'offrir, en plus des services de téléphonie pure, d’autres services de contact, tels que l’intégration avec des outils de collaboration et d'autres outils et applications TIC.

Iain Sinnott apporte son expertise de plus de trente ans du secteur des télécoms et est également membre du conseil d'administration de la Cloud Communications Alliance depuis 2020. Iain aura pour mission principale d'aider les acteurs traditionnels ainsi que les nouveaux entrants sur le marché à guider les entreprises dans leur transformation digitale en offrant une meilleure expérience client, une productivité améliorée incluant le travail hybride ainsi que des usages mobiles efficaces et intuitifs.

Iain Sinnott a expliqué pourquoi il a choisi Enreach : « Enreach se distingue des autres sociétés par sa stratégie claire axée sur sa vision consistant à intégrer de multiples formes de contact en s'appuyant sur un solide portefeuille de solutions déjà déployées dans plusieurs zones. L'approche moderne adoptée par le groupe en matière de produits reflète les besoins actuels des utilisateurs sur le terrain, qui doivent pouvoir accéder à de très nombreuses formes de contact, notamment vocal, vidéo ou par chat, pour n’en citer que quelques-unes. »

« Dans le cadre de sa collaboration avec les opérateurs, Enreach a également adopté la bonne attitude », poursuit Iain Sinnott. « Nous ne vendons pas seulement des technologies : nous partageons une stratégie et avons besoin de collaborer étroitement les uns avec les autres afin de proposer des produits que les utilisateurs finaux auront vraiment envie d’utiliser. Nous souhaitons également travailler plus étroitement avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (fournisseurs de services, distributeurs, revendeurs, intégrateurs) et leur apporter notre soutien tout au long de leurs activités i.e. avant, pendant et après la vente.

« Nous sommes ravis d'accueillir Iain dans notre équipe de directeurs commerciaux seniors », a ajouté Bertrand Pourcelot, Directeur Général d’Enreach for Service Providers. « Grâce à son enthousiasme, sa volonté d’entreprendre, sa passion pour les produits et les gens et son excellente connaissance des fournisseurs de services du monde entier, il complète parfaitement cette équipe. Enreach a désormais tous les atouts en main pour faire la différence sur ce marché. »

En plus d'une expérience de sept ans comme Directeur Commercial chez Vanilla IP et comme vice-président des ventes chez UBOSS, Iain Sinnott a précédemment travaillé comme responsable des ventes indirectes chez Timico Ltd et Martin Dawes. Au fil des années, il a également fourni un large éventail d'activités de conseil à différentes entreprises du secteur des télécoms.