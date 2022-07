Encore plus de performance et un succès assuré avec le nouveau Snom PA1+

Une nouvelle architecture matérielle et des composants plus puissants font du nouveau Snom PA1+ un must have dans les solutions de communication vocale pour les spécialistes du SIP.

En ajoutant le PA1 à son portefeuille de produits il y a quelques années, Snom, la marque haut de gamme de téléphonie IP établie dans le monde entier, disposait d'un système audio à fonction multicast très performant. Le PA1 s'est rapidement distingué en tant que système de sonorisation et de lecture audio dans les bureaux, les cabinets médicaux, les supermarchés et les aéroports. Il est également souvent utilisé comme interface pour la surveillance des zones importantes pour la sécurité, pour l'ouverture des portes d'entrée, pour le fonctionnement des téléphones d'urgence ou pour les mesures d'évacuation dans les bâtiments scolaires.

Ce système offre au marché une gamme unique de fonctions avec une mise à niveau complète des composants fournie par Snom. Le nouveau Snom PA1+ s'appuie sur l'architecture éprouvée du téléphone de bureau Snom D735. Le PA1+ marque des points avec un amplificateur haute performance de 6,5 watts qui peut déjà sonoriser de grandes pièces via un système de haut-parleurs de 600 ohms. Des interfaces Gigabit sont également proposées pour la connexion d'autres appareils tels que des caméras LAN et la configuration automatique à distance via le « Snom Secure Redirection and Provisioning Service » (SRAPS). Pour une installation manuelle, celle-ci est facilement configurée via une interface utilisateur web pilotée par le menu. Comme pour tous les appareils Snom, les mises à jour et les variations de configuration du PA1+ peuvent également être effectuées de manière centralisée sur un serveur. En termes de sécurité, le nouveau système de sonorisation est également conforme aux normes les plus élevées telles que SHA2.

Un téléphone polyvalent qui repousse les limites

Avec le modèle Snom PA1+, les entreprises peuvent désormais convertir leurs systèmes de sonorisation existants en solutions de communication vocale basées sur le protocole SIP. Comme son prédécesseur, l'alimentation électrique sélectionnable via un adaptateur ou via « Power over Ethernet » (PoE) fait toujours partie de la solution.

Le Snom PA1+ fonctionne comme n'importe quel autre téléphone Snom. Faites des annonces ou transmettez des flux musicaux par un simple appel au moyen de tout téléphone Snom en utilisant un numéro ou une combinaison de touches ; mais vous pouvez également ouvrir les portes, les barrières de garage ou les portails des rampes de chargement et bien plus encore.

Oliver Wittig, directeur Projets et Services-conseils chez Snom, commente : « Nous sommes toujours surpris de la créativité avec laquelle les intégrateurs de systèmes et les partenaires utilisent notre système de sonorisation. Le PA1 est l'un de ces produits qui a continué à se vendre au fil des ans sans grandes campagnes de marketing. En optimisant cette technologie avec les dernières normes de sécurité, de connectivité et d'audio, nous aidons nos partenaires à repousser les limites potentielles de l'intégration transparente d'une gamme variée de systèmes et à tirer parti de tous les scénarios d'application possibles de notre pont SIP. »

Le nouveau Snom PA1+ sera disponible chez les détaillants spécialisés à partir d'août 2022.