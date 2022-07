Les actionnaires de HEXO Corp. approuvent l’opération visant le billet avec Tilray Brands

English French

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 2 mai 2022 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée le 25 mai 2021.

GATINEAU, Québec, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) est heureuse d’annoncer qu’à sa reprise d’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue aujourd’hui (l’« assemblée »), les porteurs (les « actionnaires ») des actions ordinaires de HEXO (les « actions ordinaires ») ont approuvé l’opération précédemment annoncée (l’« opération visant le billet ») avec Tilray Brands, Inc. (« Tilray Brands ») (Nasdaq | TSX : TLRY) et HT Investments MA LLC (« HTI »). L’assemblée a initialement été tenue le 14 juin 2022 et a été ajournée avant que les actionnaires votent sur l’opération visant le billet afin d’offrir aux actionnaires du temps additionnel pour examiner les modifications à l’opération visant le billet précédemment annoncées.

À l’assemblée, les actionnaires ont voté en faveur de la résolution ordinaire (la « résolution relative à la modification du billet ») approuvant certains aspects de l’opération visant le billet qui prévoit la modification des modalités du billet convertible garanti de premier rang en circulation (le « billet ») initialement émis par HEXO à HTI, et la conclusion d’un billet modifié et mis à jour (le « billet modifié ») avec HTI qui sera par la suite immédiatement cédé à Tilray Brands conformément aux modalités d’une convention de cession et de prise en charge. La résolution relative à la modification du billet a été approuvée dans une proportion de 87,246 % des voix exprimées par les actionnaires à l’assemblée. Un total de 80 423 499 actions ordinaires (environ 17,55 % des actions ordinaires émises et en circulation) étaient représentées à l’assemblée.

La clôture de l’opération visant le billet est conditionnelle à l’approbation des actionnaires. La Société avait obtenu l’approbation conditionnelle de la Bourse de Toronto le 13 mai 2022 à l’égard de l’opération visant le billet, et a obtenu l’autorisation du Bureau de la concurrence le 4 juillet 2022. La clôture de l’opération visant le billet demeure assujettie au respect d’un certain nombre d’autres conditions et devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de 2022.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris à l’égard de ce qui suit : le moment de l’obtention des approbations réglementaires requises relativement à l’opération visant le billet; les conditions de l’opération visant le billet décrite aux présentes; et le moment prévu de la clôture de l’opération visant le billet. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 30 avril 2022 et pour le trimestre et la période de neuf mois clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

Ni la TSX ni le NASDAQ n’assume de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada et en Israël. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com



Relations avec les médias :

Christy Theriault, Kaiser & Partners Communications

christy.theriault@kaiserpartners.com

416.993.9047