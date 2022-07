Parcourir 850 kilomètres en huit jours pour les enfants

English French

MONTRÉAL, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amasser 25 000 $, tel est l’objectif que s’est fixé Alex Rauket afin de soutenir l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada. C’est aujourd’hui, vers 14 h, que ce passionné de bicyclette, franchira la ligne d’arrivée après une excursion de 850 kilomètres. Parti de Port Elgin en Ontario, le 28 juin dernier, il terminera son voyage devant l’entrée principale de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada. Les employés de l’hôpital ainsi que des Shriners du Québec et de l’Ontario lui réserveront un accueil chaleureux. C’est dans cette ambiance festive que le montant total amassé sera dévoilé cet après-midi.



Alex, 36 ans et expert en Physique mathématique, est membre de la fraternité philanthropique des Shriners dont la mission est de soutenir les Hôpitaux Shriners pour enfants. Rattaché au Bruce Shrine Club, il a souvent pédalé pour des collectes de fonds. Au fil des ans, Alex a développé son endurance en parcourant des distances de plus en plus longues. L’année dernière, il a battu son propre record en franchissant la barre des 200 km par jour.

« J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à être cycliste pour des événements caritatifs, ces activités sont une source d’inspiration profonde. L’année dernière, j’ai parcouru quelque 4 000 km et j’espère atteindre les 5 000 cette année. Pour le voyage vers l’hôpital, je me suis entraîné à raison de 75 km par semaine, après les heures de bureau, en plus de mon entraînement physique régulier. J’ai toujours aimé les gens qui font des choses un peu hors normes pour sensibiliser la population à une belle cause. Le vélo étant mon activité de prédilection, je voulais l'utiliser pour faire connaître les Shriners qui travaillent sans relâche afin que les enfants reçoivent l'aide dont ils ont besoin. »

On peut suivre le voyage d’Alex sur https://www.facebook.com/rauket et/ou l’appuyer sur www.bruceshrineclub.ca.

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Établi à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants ─ Canada est le seul établissement canadien au sein de l’important réseau des Hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l’hôpital est de promouvoir la santé et d’offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale.

L’hôpital est engagé envers l’excellence et l’innovation en pratique clinique, en recherche et éducation. Affilié à l’Université McGill, l’hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de ses installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d’offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada.

