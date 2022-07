Sandoz Canada ajoute trois nouveaux produits à son portfolio de génériques

English French

Ce printemps, les médicaments Pr Sandoz ® Teriflunomide, Pr Sandoz ® Lurasidone et Pr Sandoz ® PipTaz 40,5 g ont été mis en marché au Canada.



Sandoz Teriflunomide, Sandoz Lurasidone et Sandoz PipTaz 40,5 g ont été mis en marché au Canada. Pr Sandoz ® Teriflunomide, le troisième médicament offert par l’entreprise pour traiter la sclérose en plaques, est couvert par le programme de soutien aux patients Sandoz Continüm, qui propose aux patients et aux professionnels de la santé un soutien dans le processus de remboursement, une aide financière et du matériel éducatif.



Sandoz Teriflunomide, le troisième médicament offert par l’entreprise pour traiter la sclérose en plaques, est couvert par le programme de soutien aux patients Sandoz Continüm, qui propose aux patients et aux professionnels de la santé un soutien dans le processus de remboursement, une aide financière et du matériel éducatif. Des génériques comme ces trois produits contribuent à rendre des médicaments efficaces plus abordables et plus accessibles pour la population canadienne et à générer des économies pour notre système de santé.



BOUCHERVILLE, Québec, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada inc. est fière d’annoncer le lancement de plusieurs produits qui viennent accroître son portfolio de génériques de haute qualité. En effet, le printemps a été marqué par la mise en marché des médicaments ci-dessous.

PrSandoz® Teriflunomide

PrSandoz® Teriflunomide, commercialisé le 16 mai, est le neuvième générique mis en marché par l’entreprise en 2022. Ce générique équivaut à PrAubagio*, qui est indiqué comme monothérapie pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente afin de diminuer la fréquence des exacerbations cliniques et de retarder la progression de l’incapacité physique. La numérotation (jours et semaines) des plaquettes alvéolées assure un suivi de la prise du médicament.

PrSandoz® Teriflunomide est le troisième traitement de la sclérose en plaques que l’entreprise intègre à son portfolio suivant PrSandoz® Fingolimod, en novembre 2019, et PrSandoz® Dimethyl Fumarate, en octobre 2021. Les trois médicaments sont couverts par le programme de soutien aux patients Sandoz ContinümMC.

PrSandoz® Lurasidone

PrSandoz® Lurasidone (chlorhydrate de lurasidone) est un équivalent générique à PrLatuda*, qui est indiqué dans le traitement des manifestations de la schizophrénie et, en monothérapie ou en traitement d’appoint avec le lithium ou le valproate, dans la prise en charge de courte durée des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I. Il est offert en bouteille de 30 ou de 100 comprimés de 20 ou de 40 mg, ainsi qu’en bouteille de 30 comprimés de 60 ou de 80 mg. La concentration de 120 mg (bouteille de 30 comprimés) sera mise en marché à une date ultérieure.

PrSandoz® PipTaz 40,5 g

PrSandoz® PipTaz 40,5 g s’ajoute au portfolio de poudre pipéracilline et tazobactam pour injection de Sandoz Canada. Il est indiqué dans le traitement de patients d’infections bactériennes telles que les infections intra-abdominales ou gynécologiques et celles de la peau, entre autres.

« Les trois nouveaux génériques mis en marché ce printemps facilitent l’accès à des médicaments qui améliorent la qualité de vie et permettent au système de santé canadien de réaliser des économies. Nous sommes très fiers de ces ajouts au portfolio de Sandoz Canada, déclare Michel Robidoux, président et directeur général de l’entreprise. Avec ses 13 lancements en 2021, Sandoz continue d’investir dans un réseau solide pour le marché des génériques. Notre vision : être un chef de file de l’industrie des biosimilaires et des génériques au Canada. Pour ce faire, nous continuerons d’élargir l’accès à de nouveaux traitements toujours plus spécialisés et complexes. »

MD/® Marque de commerce déposée et marque de commerce appartenant ou utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc.

* Marque de commerce appartenant au propriétaire inscrit.

Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse comporte des énoncés prospectifs portant notamment sur des revenus potentiels provenant de la vente de PrSandoz® Teriflunomide, de PrSandoz® Lurasidone et de PrSandoz® PipTaz 40,5 g. Vous ne devez pas leur accorder une confiance indue. Ces énoncés prospectifs traduisent les convictions et les attentes actuelles de la direction au sujet d’événements futurs et supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes considérables. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si certaines des hypothèses sous-jacentes devaient se révéler fausses, les résultats réels pourraient différer substantiellement de ceux exposés dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les médicaments PrSandoz® Teriflunomide, PrSandoz® Lurasidone et PrSandoz® PipTaz 40,5 g seront soumis à l’approbation ou approuvé pour quelque indication ou étiquetage supplémentaire dans quelque marché que ce soit, ou à quelque moment particulier, ni qu’ils seront approuvés par un organisme de réglementation ou commercialisés avec succès dans l’avenir. En particulier, les attentes de la direction à l’égard de PrSandoz® Teriflunomide, de PrSandoz® Lurasidone et de PrSandoz® PipTaz 40,5 g pourraient subir l’influence de divers facteurs, notamment : les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, y compris des résultats d’études cliniques inattendus et des analyses supplémentaires de données cliniques existantes; des mesures réglementaires imprévues, des retards ou la réglementation gouvernementale en général; la capacité de l’entreprise à obtenir ou à conserver la protection de la propriété intellectuelle; la conjoncture économique générale et celle de l’industrie; la tendance mondiale vers une rationalisation des coûts liés aux soins de santé, y compris les pressions constantes exercées relativement à l’établissement des prix; les répercussions de la pandémie de COVID-19; des problèmes de fabrication inattendus, et autres risques et facteurs mentionnés dans le formulaire 20-F déposé par Novartis AG auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sandoz fournit les renseignements dans ce communiqué en date d’aujourd’hui et ne s’engage aucunement à diffuser une mise à jour des énoncés prospectifs décrits aux présentes à la suite de renseignements nouveaux, d’événements à venir ou autrement, sauf tel qu’il est requis par la loi.

À propos de Sandoz

Sandoz International GmbH est un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis.

Sandoz Canada est un pionnier, un chef de file et un fournisseur de confiance de médicaments génériques et biosimilaires de qualité avec plus de 65 millions de prescriptions par année, qui s’appuie sur l’expérience et des capacités mondiales pour mettre au point, fabriquer et commercialiser ses produits depuis des décennies. Sandoz a lancé le premier biosimilaire sur le marché européen en 2006, et le premier au Canada en 2009.

