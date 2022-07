English French

ADOPTION DE TOUTES LES RÉSOLUTIONS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'UBISOFT

Télécharger le communiqué de presse

PARIS – 5 juillet 2022 – L’Assemblée Générale d'Ubisoft s'est réunie le 5 juillet 2022 sous la présidence d’Yves Guillemot, co-fondateur et Président Directeur Général, avec un quorum de 72,4%.

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions à l'ordre du jour avec un minimum de 95%.

Les actionnaires ont notamment voté les résolutions autorisant le Conseil d’administration à attribuer des actions gratuites aux salariés, ainsi que l’augmentation du capital par émission d’actions au profit des employés d’Ubisoft, renforçant ainsi la politique de recrutement et de fidélisation des talents du Groupe.

Le vote a également conduit à la nomination de Claude France en qualité d’administratrice indépendante. Claude France apportera son expertise en technologie, notamment dans le domaine du cloud et des services en ligne, ainsi que son expérience dans des environnements multiculturels et internationaux. Avec cette nomination, le Conseil retrouvera une majorité absolue d’administrateurs indépendants et une représentation féminine de 45%, en ligne avec ses engagements.

Les résultats complets des votes seront disponibles sur le site Internet d’Ubisoft sous la rubrique « Assemblée générale ».

Contacts

Relations Investisseurs

Jean-Benoît Roquette

SVP Investor Relations

+ 33 1 48 18 52 39

Jean-benoit.roquette@ubisoft.com Relations Presse

Emmanuel Carré

Attaché de Presse

+ 33 1 48 18 50 91

Emmanuel.carre@ubisoft.com



Alexandre Enjalbert

Senior Investor Relations Manager

+ 33 1 48 18 50 78

Alexandre.enjalbert@ubisoft.com





