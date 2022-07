DPI Construction Management engage Marco Pacitti comme nouveau directeur pour l’est du Canada

English French

TORONTO, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DPI Construction Management annonçait aujourd’hui la nomination de Marco Pacitti en tant que nouveau directeur pour l’est du Canada. Ce chef de file du secteur de la construction et de l'aménagement d'espaces de bureaux commerciaux a fait appel à lui pour mener à bien de nouveaux projets, notamment à Ottawa et à Montréal.



« Marco est un professionnel accompli, qui possède les relations et le sens des affaires pour faire de notre expansion dans l'est canadien un succès, déclare Rick Perin, cofondateur de l’entreprise. Il s'attaquera immédiatement au marché d’Ottawa, où nous travaillons déjà à l'obtention de plusieurs contrats. Montréal offre aussi de formidables possibilités, ce que nous trouvons évidemment très intéressant, étant donné la connaissance que possède Marco de l’industrie au Québec. »

Avant de se joindre à l’équipe de DPI, Marco Pacitti a été gestionnaire de projets principal au bureau montréalais de CBRE pendant 10 ans, mandat pendant lequel il a travaillé à des projets de plus en plus complexes.

« Me voir offrir la chance de jouer un rôle si important dans la croissance de DPI, c’était tout simplement trop alléchant pour que je refuse, affirme Marco Pacitti. Je devrai être efficace rapidement et je suis heureux d’être appuyé par l’équipe de Toronto. Mais ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir travailler à bâtir ma propre équipe à Montréal. Et ce qui me stimule, c’est l’idée de contribuer à l’expansion de l’entreprise dans l’est du pays. Si tout se passe comme prévu, un jour, je pourrai dire à la blague aux fondateurs de l'entreprise que nous sommes plus forts à Montréal qu’à Toronto, comme c’est le cas au hockey. »

Marco Pacitti a géré des projets à Toronto comme à Montréal. Désireux de souligner ce qui distingue ces deux villes, il décrit Montréal comme étant plus protocolaire, mais ajoute que lorsque le travail commence, il y a une nette transition vers un sentiment plus familial.

« Au Québec, il ne s’agit pas seulement de choisir le plus bas soumissionnaire, affirme-t-il. Oui, le prix est toujours important, mais les gens cherchent aussi à travailler avec des personnes qui leur ressemblent et qui partagent les mêmes principes. De cette manière, nous en arrivons rapidement à tous concentrer nos efforts dans la même direction. »

Rick Perin et Elvio Di Simone ont fondé ensemble DPI Construction Management en 1998. L'entreprise visait à combler un besoin auquel le marché ne répondait pas, soit une expérience de la construction plus personnalisée et reposant sur la confiance, la compétence et la responsabilité. C’est encore à ce jour la raison d’être de l'entreprise et ce qui lui a permis de prospérer et de devenir un chef de file de l’industrie, une firme regroupant des professionnels à même de fournir des services complets à certaines des plus grandes entreprises du Canada. Pour en savoir plus, visitez le : https://dpiconstruction.com/

