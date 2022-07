A2MAC1 présente ses Sustainability Insights permettant à ses clients d'optimiser l'impact environnemental des véhicules et de leurs composants

English French





A2MAC1 , conformément avec son engagement de contribuer à construire un monde plus durable et plus connecté, lance son offre Sustainability Insights.

A2MAC1, leader mondial du benchmarking automobile, analyse les technologies et les innovations du secteur depuis 1997. L’entreprise, qui innove et se renouvelle en permanence, fournit à ses clients industriels des informations de pointe et à haute valeur ajoutée sur tous les domaines : performance, anaylyse de coûts, analyse de marché, technologie, etc.

Parmi ses nombreuses offres, A2MAC1 propose une é​​valuation de l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Elle comprend les matières premières, la fabrication, la logistique, les émissions liées à la conduite et le recyclage, afin de fournir des solutions innovantes et durables pour un futur plus propre et plus responsable. Les clients d’A2MAC1 peuvent ainsi mesurer, optimiser et gérer l'empreinte des produits et de la chaîne d’approvisionnement avec des données validées conformément aux normes ISO 14048.

Cette offre mondiale renforce le service unique de bout en bout que propose A2MAC1. Elle permettra aux plus de 650 clients du groupe d'accéder à des données et analyses de haute qualité sur la durabilité et ainsi d’évaluer facilement l'empreinte carbone de leurs produits.

Conscient des défis environnementaux et de la pression croissante auxquels les industries sont confrontées, A2MAC1 prend une part active dans la lutte de ses clients pour réduire l'impact de leur activité sur la planète. En effet, l'avenir de l'industrie automobile ne peut être que durable. Les Sustainability Insights d'A2MAC1 permettent aux clients de maximiser leur efficacité écologique et de faire les bons choix basés sur des informations et des analyses qualititatives allant au-delà d’un simple rapport sur la valeur des émissions CO2.

“Avec la volonté de continuellement accompagner la transformation du secteur industriel, A2MAC1 est fier d’étendre son domaine d’expertise avec son offre Sustainability Insights. Ce nouveau service s’appuie sur nos 25 années d'experience en matière de benchmarking, notre savoir-faire unique qui est guidé par l’ambition de sans cesse innover afin de répondre aux besoins évolutifs de nos clients. A2MAC1 peut ainsi atteindre son objectif principal : influencer positivement les décisions des clients et leur fournir les informations indispensables à la construction d’un monde plus durable, plus propre pour les générations futures.” Frank Bunte - DG A2MAC1

----

A propos d’A2MAC1

A2MAC1 est le premier fournisseur mondial de solutions de benchmarking technique compétitif dans l'industrie automobile et au-delà. C'est un pionnier dans l'analyse et la transformation des données en valeur et une source d'informations critiques sur le marché. Avec plus de 600 employés dans le monde (Allemagne, Autriche, Canada, Chine, Corée, États-Unis, France, Hollande, Inde, Japon, Mexique, Thaïlande, Turquie et Royaume-Uni), le groupe développe son activité et ses offres auprès de près de 650.000 professionnels issus de l'ensemble de la chaîne de valeur automobile et au-delà (transport, agriculture, électroménager, etc.) depuis 25 ans.

Sa plateforme technologique propriétaire 3D, unique et facile à utiliser, aide les industriels à optimiser la conception et les matériaux de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, dans un souci permanent d'innovation et d'optimisation des coûts et de la valeur.

Pour en savoir plus : https://www.A2MAC1.com



Contact presse :

