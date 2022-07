Dirk Lesko est nommé président d’Irving Shipbuilding

English French

HALIFAX, N.-É., 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise a annoncé aujourd’hui que Dirk Lesko assumerait les fonctions de président d’Irving Shipbuilding Inc. à compter du 1er septembre 2022.



Dirk Lesko a pris sa retraite en avril 2022 après avoir été vice-président de la General Dynamics Corporation et le 15e président de Bath Iron Works (BIW). Il a occupé le poste de président de BIW de 2017 à 2022. BIW construit des navires depuis 140 ans et est l’un des principaux constructeurs de navires militaires pour la marine américaine.

Employé de BIW depuis 32 ans et constructeur naval de troisième génération, M. Lesko a occupé des postes de direction, notamment ceux de vice-président du programme DDG 1000, de vice-président des navires de combat de surface et de directeur général. Il a également été président du General Dynamics Engineering and Technology Council.

Originaire du Maine, M. Lesko est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l’université du Maine et d’une maîtrise en administration des affaires de l’université de Boston.

Ross Langley, vice-président d’Irving Shipbuilding, continuera d'assurer la présidence par intérim jusqu'à l’arrivée de M. Lesko le 1er septembre 2022.

« Nous sommes très heureux que Dirk Lesko nous rejoigne en qualité de président », déclare Jim Irving, co-PDG de J.D. Irving, Limited. « Il apporte une vaste expérience dans le domaine de la construction navale militaire qui continuera à renforcer Irving Shipbuilding en tant que constructeur de navires de combat au Canada. »

PERSONNE-RESSOURCE: Mary Keith Vice-présidente aux communications Irving Shipbuilding Inc. Bureau : 902-484-2435 Cellulaire : 506-650-8209 keith.mary@irvingshipbuilding.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/720edbb6-7e6a-4229-9cee-4978a634f9bc