Agfa-Gevaert: Vernietiging eigen aandelen – gereglementeerde informatie

Mortsel, België – 5 juli 2022 – 17:40 CET



Bekendmaking ingevolge artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Als gevolg van de beslissing van de Raad van Bestuur van 8 maart 2022 heeft de vennootschap, bij notariële akte van 21 juni 2022, in totaal 3.386.960 eigen aandelen vernietigd. Deze beslissing werd genomen conform de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2020.

De nieuwe gegevens betreffende de aandelen en het kapitaal van de vennootschap zien er na deze transactie als volgt uit:

Oud aantal uitstaande aandelen: 158.207.488

Aantal geannuleerde aandelen: 3.386.960

Nieuw aantal uitstaande aandelen (noemer): 154.820.528

Kapitaal: 186.794.611,00 euro

Totaal aantal stemrechten: 154.820.528

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 154.820.528

Totaal aantal aandelen zonder stemrechten: 0

