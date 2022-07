ARGAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société Oddo

French English

Communiqué de presse – Mardi 5 juillet 2022 - 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté avec la société Oddo

Au titre du contrat de liquidité action confié par la société ARGAN à Oddo, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 650 titres ARGAN

286 025,48 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan du contrat au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

803 titres ARGAN

341 489,90 €

Pour mémoire, Argan a augmenté en date du 10/02/2022, le montant de son contrat de liquidité de 850 000 €.

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

20 juillet : Résultats semestriels 2022

3 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,75 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.





Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Stéphane Saatdjian - Responsable Communication Financière

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr



Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

