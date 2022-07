COMMUNIQUE DE PRESSE: LA NACON CONNECT VOUS RÉSERVE DE NOMBREUSES SURPRISES LE 7 JUILLET - 19H00

English French





LA NACON CONNECT VOUS RÉSERVE

DE NOMBREUSES SURPRISES LE 7 JUILLET !

Lesquin, le 5 juillet 2022 – NACON vous propose de découvrir sans plus attendre le programme et le teaser de la NACON Connect qui aura lieu le 7 juillet prochain sur ses chaines officielles.

2 personnalités du gaming animeront le pré-show dès 19h pour dévoiler quelques informations en avant-première. Ils laisseront ensuite place à la conférence qui mettra en lumière plusieurs de nos projets. Au total, 17 jeux seront mis en avant, dont certains très attendus comme Steelrising, The Lord of the Rings : GollumTM, Test Drive Unlimited Solar Crown sans oublier les nouveautés pour nos accessoires gaming. Nos présentateurs reviendront après le show pour échanger avec la communauté sur les contenus fraichement dévoilés.

Rendez-vous sur Twitch, YouTube et Twitter pour suivre l’évènement !

Découvrez le teaser trailer de l’événement NACON Connect via le lien suivant :

https://youtu.be/yw9r-pjgSho





Rendez-vous sur nos chaines officielles NACON le 7 juillet à 19h CEST / 10AM PT

pour suivre les annonces et réagir en direct. #NACONCONNECT





