台湾浩鼎生技宣布停止其抗体OBI 888的1/2期研究，以专注于其他优先癌症项目

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台湾台北, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台湾生物制药公司浩鼎生技（OBI Pharma，台北证券交易所代码：4174）今天宣布，在完成公司的调查场点招募后，停止OBI 888（一种Globo H抗体）的1/2期研究*。



台湾浩鼎生技董事长兼首席执行官张念慈表示：“我们1/2期研究的初步数据表明，OBI 888是一种安全、耐受性良好的产品，并显示出一些疗效趋势，对此我们感到非常高兴。然而，与ADC（OBI-999）相比，OBI-888治疗需要更高的抗体量，而且药物产量在大规模生产中出人意料的低，OBI-888不能再满足我们为癌症患者开发具有成本效益治疗方法的目标。因此，我们决定停止OBI-888的开发，并专注于我们3期的新癌症项目（阿达格沙西莫宁疫苗）和2期（OBI 999-ADC、OBI 833疫苗和OBI 3424小分子）的临床开发。OBI-888临床研究报告预计将于2022年第四季度最终确定，并将在未来的医学会议上公布。

“浩鼎生技很高兴能够开发和验证我们的新型抗体Globo H、AKR1C3和Trop 2项目，以此满足癌症患者尚未得到满足的医疗需求。”

* https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03573544 .

关于台湾浩鼎生技

台湾浩鼎生技（OBI Pharma, Inc.）是成立于2002年的一家台湾生物制药公司， 其使命是面向未得到满足的医疗需求开发和授权新型治疗药物，以对抗众多癌症靶标，如Globo系列（包括Globo H和 SSEA-4）、AKR1C3、Trop-2及其他富有前景的靶标。

公司针对Globo H的新型首创免疫肿瘤学产品组合包括：阿达格沙西莫宁（原名为OBI-822）和Globo H主动免疫治疗疫苗OBI 833和OBI-999（Globo H ADC）。公司的新型首创AKR1C3靶向治疗药物是OBI-3424（小分子前药），这种药物可在醛酮还原酶1C3 (AKR1C3）存在的情况下选择性地释放一种有效的DNA烷化剂。更多信息请访问 www.obipharma.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿所载关于非历史事实的陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述包括但不限于关于未来临床试验、结果以及此类试验和结果时间安排方面的陈述。此类风险因素将不定期地在台湾浩鼎生技的各项报告和展示中进行确认和讨论，其中包括台湾浩鼎生技向台湾证券期货局提交的文件。

公司联系人：

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698转分机102

kpoulos@obipharmausa.com