OBI Pharma 宣佈停止對其抗體 OBI 888 的第 1/2 期研究，以專注於其他優先癌症計劃

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台灣台北, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣生物製藥公司 OBI Pharma（台灣浩鼎生技）(TPEx: 4174) 今天宣佈在完成我們的調查中心納入後，將停止對其 Globo H 抗體 OBI 888 進行第 1/2 期研究*。



OBI Pharma 主席兼行政總裁 Michael Chang 表示：「我們很高興第 1/2 期研究的初步數據顯示，OBI 888 是一種安全和耐受性良好的產品，展示出不少療效趨勢。然而，在與 ADC OBI-999 相比，以及在大規模生產下出人意料的低藥物產量，OBI-888 治療所需的抗體量更高，因此無法再實現我們為癌症患者開發符合成本效益療法的目標。因此，我們決定停止 OBI-888 的開發，並專注於第 3 期（Adagloxad Simolenin 疫苗）和第 2 期（OBI 999-ADC、OBI 833 疫苗 和 OBI 3424 小分子）臨床發展的新型抗癌產品。OBI-888 臨床研究報告預計將在 2022 年第四季度完成，並會在未來的醫學會議上發表。

OBI Pharma 很高興能夠開發和驗證我們的新型抗 Globo H、AKR1C3 和 Trop 2 產品線，以滿足癌症患者的醫療需求。」

* https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03573544 。

關於 OBI Pharma

OBI Pharma（台灣浩鼎生技）是一家台灣生物製藥公司，於 2002 年成立。公司使命是開發和授權新型治療製劑，以滿足針對癌症治療目標，例如 Globo 系列（包括 Globo H 和 SSEA-4）、AKR1C3、Trop-2 和其他有發展前景產品的目標的醫療需求。公司的使命是開發和授權新型治療劑，以未滿足對癌症靶標的醫療需求，如 Globo 系列（包括 Globo H 和 SSEA-4）、AKR1C3、Trop-2 和其他有前景的靶標治療。

公司對 Globo H 的新型一流免疫腫瘤學產品包括：Adagloxad Simolenin（前稱 OBI-822）和作為 Globo H 活性免疫療法疫苗的 OBI 833，以及 OBI-999 (Globo H ADC)。公司的新型一流 AKR1C3 標靶治療是 OBI-3424（小分子前藥），可在醛酮還原酶 1C3 (AKR1C3) 酵素存在下選擇釋放一種有效的 DNA 烷化劑。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.obipharma.com 。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的非歷史事實描述的陳述屬於《1995 年私人證券訴訟改革法》含義內的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於關於未來臨床試驗、結果，以及此等試驗和結果進行時間的陳述。這些風險因素會不時在 OBI Pharma 的報告和簡報中識別和討論，包括 OBI Pharma 向台灣證券期貨局提交的文件。

公司聯絡人：

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698 內線 102

kpoulos@obipharmausa.com