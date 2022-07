Admicom Oyj -konserni: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2022 (Tilintarkastamaton)



ADMICOM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS – Kasvu ja kannattavuus vahvalla tasolla: liikevaihto +26 % ja käyttökatemarginaali 47 %, taloudellinen ohjeistus ennallaan

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 6.7.2022 KLO 8:30





Tammi-kesäkuun 2022 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2021 – 30.6.2021):

Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 15,536 miljoonaa euroa (12,364), kasvua +25,7 % vertailukaudesta. Kasvusta +13,4 %-yksikköä oli orgaanista ja 12,3 %-yksikköä yritysostoihin liittyvää epäorgaanista kasvua.

Käyttökate eli EBITDA kasvoi tammi-kesäkuussa 24,3 % ja oli 7,360 miljoonaa euroa (5,922) eli 47,4 % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 17,2 % ollen 6,096 miljoonaa euroa (5,200). Tulos puolestaan kasvoi 13,7 % ja oli 4,597 miljoonaa euroa (4,044).

Konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 238 (177). Henkilöstömäärän kasvu johtui pääasiassa yrityshankinnoista.

Yhtiö tiedotti helmikuussa Petri Kairisen nimityksestä Admicom Oyj:n toimitusjohtajaksi 20.6.2022 alkaen.

Konserni toteutti katsauskaudella kaksi yrityskauppaa. Toukokuussa hankittiin ohjelmistoyhtiö PlanMan Oy:n koko osakekanta ja kesäkuussa ohjelmistoyhtiö Kotopro Oy:n sekä Kotopro Holding Oy:n koko osakekanta.

Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan. Admicom ohjeistaa liikevaihdon kasvun olevan yli 20 % tasolla sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.





Avainluvut

ADMICOM KONSERNI 4-6/2022 4-6/2021 Muutos-% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos-% 2021 Liikevaihto, 1 000 euroa 8 214 6 471 26,9 % 15 536 12 364 25,7 % 24 857 Käyttökate, 1 000 euroa 4 068 3 246 25,3 % 7 360 5 922 24,3 % 11 862 % liikevaihdosta 49,5 % 50,2 % 47,4 % 47,9 % 47,7 % Liikevoitto, 1 000 euroa 3 367 2 885 16,7 % 6 096 5 200 17,2 % 10 374 % liikevaihdosta 41,0 % 44,6 % 39,2 % 42,1 % 41,7 % Katsauskauden tulos,

1 000 euroa 2 538 2 251 12,8 % 4 597 4 044 13,7 % 8 054 % liikevaihdosta 30,9 % 34,8 % 29,6 % 32,7 % 32,4 % Oman pääoman tuotto, % 41,0 % 43,0 % 32,1 % 36,3 % 29,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 42,9 % 55,1 % 34,5 % 46,7 % 38,4 % Omavaraisuusaste, % 53,0 % 81,2 % 53,0 % 81,2 % 83,1 % Nettovelkaantumisaste, % 10,2 % -69,3 % 10,2 % -69,3 % -57,3 % Osakekohtainen tulos, EPS € 0,51 0,46 11,4 % 0,92 0,82 12,3 % 1,63 Taseen loppusumma,

1 000 euroa 49 663 27 173 49 663 27 173 37 934 Henkilöstömäärä jakson lopussa 238

177 238 177 209 Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4986

4925 4 986 4 925 4 986 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä jaksolla keskimäärin,

1 000 kpl 4986 4925 4 986 4 925 4 927





Toimitusjohtajan katsaus

Väliaikainen toimitusjohtaja Petri Aho (19.6.2022 saakka):

”Admicomin kasvu ja kannattavuuskehitys olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla strategiakauden tavoitteiden mukaisella tasolla liikevaihdon kasvaessa 26 % ja käyttökatteen 24 %. Liikevaihdon kasvua kiihdyttivät erityisesti yritysostot, mutta myös orgaaninen kasvuvauhtimme vahvistui selvästi vertailukaudesta. Vaikka konserniin liitetyillä uusilla liiketoiminnoilla oli suhteellista kannattavuutta heikentävä vaikutus, saavutimme ydinliiketoimintojen vahvan kannattavuuden myötä käyttökatemarginaalissa jälleen erinomaisen 47 %:n tason.

Toimintaympäristömme oli tammi-kesäkuussa monien epävarmuustekijöiden värittämä, mutta etenimme uusmyynnissä suunnitellusti sekä otimme tärkeitä askelia tuotteidemme ja palveluidemme kehittämisessä. Asiakkaiden vuositasauslaskutuksen vaikutus liikevaihtomme kasvuun kääntyi alkuvuonna positiiviseksi (+2,8 %-yks.), mikä heijastelee asiakastoimialojen liikevaihdon kehityksen kääntymistä positiiviselle uralle viime vuoden aikana. Tilastokeskuksen tietojen pohjalta asiakastoimialojemme liikevaihdon kasvu on jatkunut myös vuoden 2022 alkupuolella vahvana.

Helmikuussa alkaneella Ukrainan sodalla ei ole näkyvissä suoria vaikutuksia liiketoimintaamme. Epäsuorasti sota voi kuitenkin vaikuttaa liiketoimintaamme yleisen talouskehityksen heikentymisen kautta tai mahdollisten pilvipalveluiden toimintavarmuuteen vaikuttavien palvelunestohyökkäysten kautta, jotka kohdistuvat esimerkiksi viranomaisten tai pankkien järjestelmiin. Epävarmuuden kasvusta kertoo muun muassa EK:n raportoimat rakennus- ja teollisuusyritysten luottamusindikaattorit, jotka kääntyivät selvään laskuun vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Katsauskaudella otimme ensimmäiset askeleet vuoden 2021 lopulla tehtyjen Aitio Finland ja Hillava -yritysostojen integraatiossa. Aitio Finlandin ja Hillavan henkilöstön ohjelmistotuotteisiin, talotekniikan ja rakentamisen toimialaan sekä teknologiaan liittyvä osaaminen täydentää hyvin Admicomin ja Tocomanin osaamista.

Aktiivinen työ kasvua, kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä tukevien yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, kumppaniverkoston laajentamiseksi ja ekosysteemin kasvattamiseksi jatkui alkuvuonna. Konkreettisimmin tämä näkyi liiketoiminnassamme alkukesällä toteuttamiemme Kotopro ja PlanMan -yritysostojen kautta. Yritysostojen kautta vahvistimme merkittävästi ohjelmistokokonaisuutemme kilpailukykyä erityisesti asiakkaidemme tuottavuuden kehitykselle kriittisillä aikataulutuksen, projektinhallinnan, tiedonkeruun sekä dokumentoinnin osa-alueilla. Lisäksi yritysostot kasvattavat merkittävästi Admicomin asiakaskuntaa ja kohdemarkkinoita, avaten siten uusia mahdollisuuksia orgaaniselle kasvulle, kansainvälistymiseen, uusille palveluille, sekä myynti- ja jakelukanavien kehittämiseen.

Teemme vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla merkittäviä panostuksia kasvua, osaamista ja kilpailukykyämme tukeviin hankkeisiin ja rekrytointeihin. Vahvistamme samalla konsernin liiketoimintojen välistä yhteistyötä ja skaalaetuja, sekä virtaviivaistamme konsernin hallinnollista ja juridista rakennetta.

Alkuvuoden merkittävä uutinen oli Petri Kairisen nimitys Admicom Oyj:n toimitusjohtajaksi 20.6.2022 alkaen. Toivotan Petrin lämpimästi tervetulleeksi Admicommunityyn. Myös Admicomin hallituksen kokoonpano uudistui 25.2.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen valittiin Petri Niemi (hallituksen puheenjohtaja), Pasi Aaltola, Olli Nokso-Koivisto, Henna Mäkinen ja Marko Somerma.”

Toimitusjohtaja Petri Kairinen (20.6.2022 alkaen):

”Minulla on ollut ilo päästä tutustumaan Admicomin ihmisiin ja liiketoimintaan varsin laajasti jo heti aloitukseni jälkeen. Olen vaikuttunut siitä tekemisestä ja osaamisesta jota yhtiössä on. Haluaisin samalla kiittää väliaikaista toimitusjohtaja Petri Ahoa sekä muuta johtoa ja koko henkilöstöä jälleen kerran hienosta tuloksesta ja saavutuksista katsauskaudella.

Admicom on lyhyessä ajassa kasvanut yhden ohjelmistotuotteen ympärille rakennetusta yhtiöstä useamman tuoteratkaisun ja tytäryhtiön konserniksi. Syksyn aikana tulemme vahvistamaan toimintamalliamme ja rakentamaan tulevan kasvun edellytyksiä. Asiakkaidemme tarpeet toimintansa kehittämiseksi ja tehostamiseksi kasvavat edelleen ja Admicom on erinomaisessa asemassa täyttämään näitä tarpeita.”





Tulevaisuuden näkymät

Taloudellinen ohjeistus

Tilinpäätösjulkistuksen yhteydessä 21.1.2022 annettu taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan: Yhtiö ohjeistaa vuoden 2022 taloudellisen kehityksen vastaavan strategiakauden 2021–2023 taloudellisia tavoitteita, eli liikevaihdon vuosikasvun yltävän yli 20 %:iin sekä kannattavuuden olevan 40–50 % suhteellisella käyttökatteella eli EBITDA %:lla mitattuna.

Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat asiat

Vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvua tukevat erityisesti vuoden 2021 lopussa ja alkukesästä 2022 toteutetut yritysostot. Asiakastoimialojemme kysyntänäkymien heikentyminen sekä yleiseen talouskehitykseen liittyvät riskitekijät luovat kuitenkin epävarmuutta orgaanisen liikevaihdon kasvuun sekä kohottavat asiakaspoistumariskiä. Arvioimme yritysostoilla, loppuvuodelle suunnitelluilla kehityspanostuksilla sekä Aitio Finland Oy:n ohjelmistokehitysresurssien ohjaamisella vahvemmin konsernin sisäiseen käyttöön olevan selvästi suhteellista kannattavuutta heikentävä vaikutus vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.





Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto jaksolla 1.1. – 30.6.2022 oli 15,536 miljoonaa euroa (12,364). Liikevaihto kasvoi 25,7 % vuoden 2021 vastaavaan jaksoon verrattuna. Admicomin liikevaihdosta noin 89 % oli toistuvaa laskutusta, mikä tuo liiketoimintaan jatkuvuutta ja ennustettavuutta. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusasiakashankinta sekä Aitio Finland ja Hillava yritysostot. Touko-kesäkuussa konserniin liitetyillä PlanMan Oy:n ja Kotopro Oy:n liiketoiminnoilla oli myös lievästi positiivinen vaikutus kasvuun. Vuositasauslaskutuksen määrä kasvoi selvästi vertailukaudesta, ollen 1,152 miljoonaa euroa (0,804). Vuositasauslaskutuksen kasvun vaikutus konsernin liikevaihdon kasvuun oli katsauskaudella noin +2,8 %-yksikköä positiivinen.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7,360 miljoonaa euroa, ollen 47,4 % liikevaihdosta (5,922 47,9 %). Käyttökate kasvoi 24,3 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan jaksoon. Käyttökatteen kasvuun vaikutti positiivisesti liikevaihdon vahva kasvu, vuositasauslaskutuksen merkittävä kasvu sekä ydinliiketoimintojen vahva suhteellinen kannattavuus.

Liikevoitto ajalta 1.1. – 30.6.2022 oli 6,096 miljoonaa euroa eli 39,2 % liikevaihdosta (5,200, 42,1 %) ja tilikauden tulos katsauskaudelta oli 4,597 miljoonaa euroa (4,044). Liikevoiton ja tuloksen kasvua suhteessa käyttökatteen kasvuun hidasti katsauskaudella Aitio Finland Oy:n, Hillava Oy:n, PlanMan Oy:n sekä Kotopro Holding Oy:n ja Kotopro Oy:n osakkeiden hankinnasta johtuva konserniliikearvon poistojen merkittävä kasvu.





Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2022 oli 49,663 miljoonaa euroa (27,173). Konsernin oman pääoman määrä katsauskauden lopussa oli 26,020 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 53,0 % (81,2 %).

Konsernin kassavirta oli katsauskaudella -7,638 miljoonaa (1,474) negatiivinen, mikä johtui katsauskaudella tehdyistä yritysostoista ja osingonmaksusta. Konsernin rahoitusasema pysyi investoinneista ja osingonmaksusta huolimatta vahvana ja konsernin likvidit rahavarat olivat 10,418 miljoonaa euroa kauden lopussa (15,292).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen veroja ja rahoituseriä oli +8,341 miljoonaa euroa (+6,570) ja liiketoiminnan rahavirta +5,569 miljoonaa euroa (+6,000).

Konsernin investointien rahavirta oli -16,233 miljoonaa euroa (-0,044), jossa näkyy suurimpina erinä tytäryhtiö PlanMan Oy:n sekä Kotopro Holding Oy:n ja Kotopro Oy:n hankinnat.

Konsernin rahoituksen rahavirta oli 3,027 miljoonaa euroa (-4,482). Yhtiö maksoi 8.3.2022 osakkeenomistajilleen osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 9,973 miljoonaa euroa (4,482). Kotopro-yrityskaupan rahoittamiseksi Admicom Oyj nosti 17.6.2022 vuonna 2025 erääntyvän 13,0 miljoonan euron vaihtuvakorkoisen lainan.





Investoinnit ja poistot

Katsauskauden merkittävin investointi oli Kotopro Holding Oy:n ja Kotopro Oy:n koko osakekannan hankinta. Järjestelyn kokonaisarvostus on 15,3 miljoonaa euroa ja se maksetaan rahavastikkeella. Kauppahinnasta 80 % eli 12,25 miljoonaa euroa maksettiin myyjille kauppakirjan allekirjoitushetkellä 17.6.2022. Loppuosa (”Lisäkauppahinta”) maksetaan myyjille 37 kuukauden kuluttua kaupasta ja se on sidottu Kotopro Oy:n toistuvan sopimuskannan kasvun (MRR) ja kannattavuuden kehitykseen kaupantekohetkeä seuraavalla 36 kuukauden jaksolla. Lisäkauppahinta on 0,0-3,1 miljoonaa euroa. Kotopro Holding Oy:n ja Kotopro Oy:n hankinnasta syntynyt noin 15,6 miljoonan euron konserniliikearvo poistetaan 18.6.2022 alkaen 20 vuodessa kansallisen tilinpäätösstandardin (FAS) mukaisesti.

PlanMan Oy:n koko osakekannan hankinta oli katsauskauden toinen merkittävä investointi. Kauppahinta koostuu 4,5 miljoonan euron osakekannan velattomasta arvosta ja lisäksi myyjille maksettiin noin 2,0 miljoonaa euroa ylimääräisestä likvidistä varallisuudesta. Kolmas noin 0,5 miljoonan euron erä, on ehdollinen liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuotteen kehityksen varmistamiselle ja se maksetaan 31.5.2025. PlanMan Oy:n hankinnasta syntynyt 4,6 miljoonan euron konserniliikearvo poistetaan 1.6.2022 alkaen 10 vuodessa kansallisen tilinpäätösstandardin (FAS) mukaisesti.

Tarkastelujakson poistot olivat suuruudeltaan 1,264 miljoonaa euroa (0,722). Poistoista 78 % koostuu konserniliikearvon poistoista. 15 % poistoista koostuu aineettomien hyödykkeiden kuten tuotekehitysmenojen ja ohjelmistolisenssien poistoista, joiden osalta poistosuunnitelmat päättyvät suurimmalta osin vuoden 2022 loppuun mennessä. 5 % poistoista syntyi Lakeuden liiketoiminnan hankinnasta syntyneestä liikearvosta. Loput 2 % poistoista koostuivat koneiden ja kaluston poistoista.

Yhtiön vuokravastuiden määrä on 3,025 miljoonaa euroa (2,448). Yhtiön leasingvastuiden määrä on 0,065 miljoonaa euroa (0,052).





Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 238 henkilöä (177). Henkilöstön määrän kasvuun vaikutti katsauskaudella erityisesti Aitio Finland, Hillava ja Kotopro -yritysostot.

14.2.2022 ilmoitetun mukaisesti Petri Kairinen on nimitetty Admicom Oyj:n toimitusjohtajaksi 20.6.2022 alkaen. Hän on aloittanut työnsä uudessa tehtävässään ja Admicom-konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Admicom-konsernin johtoryhmän muodostavat 20.6.2022 alkaen Petri Kairinen (Admicom Oyj:n toimitusjohtaja), Petri Aho (Admicom Oyj:n talousjohtaja), Anna-Maija Ijäs (Admicom Finland Oy:n toimitusjohtaja),

Thomas Raehalme (Aitio Finland Oy:n toimitusjohtaja ja konsernin tuotekehitysjohtaja) ja Mikko Järvi (Kotopro Oy:n toimitusjohtaja).

Yhtiön hallituksessa toimivat Petri Niemi (hallituksen puheenjohtaja), Pasi Aaltola, Olli Nokso-Koivisto, Henna Mäkinen ja Marko Somerma.

Admicom Oyj:n hallitus päätti 28.4.2022 perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Henna Mäkinen (puheenjohtaja), Marko Somerma ja Petri Niemi.





Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 30.6.2022 oli 4 988 985 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2022 lopussa 106 000 euroa. Katsauskauden päättyessä Admicomin hallussa oli 2 520 omaa osaketta.

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj osakkeen päätöskurssi Nasdaq First North Growth Market Finland -listalla 30.6.2022 oli 50,4 euroa ja yhtiön markkina-arvo siten 251,44 miljoonaa euroa (423,78). Osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihtovolyymi oli katsauskaudella 8 244 kappaletta (6 294 kappaletta).

Osakkeenomistajat

Admicom Oyj:llä oli 30.6.2022 yhteensä 3 330 osakkeenomistajaa. Suurin osakkeenomistaja oli Skandinaviska Enskilda Bankiin (SEB) 41,40 % osuudella hallintarekisteröidyt osakkeet, minkä jälkeen suurimmat omistukset olivat Matti Häll 26,77 % ja Danske Invest Finnish Equity Fund 4,40 % osuudella.

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistivat osakekannasta 30.6.2022 48,70 %.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset yhteensä olivat 1 369 osaketta (0,03 % osakekannasta).





Varsinainen yhtiökokous

Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.2.2022 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille päättyneeltä tilikaudelta 2021.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 osinkona jaetaan 1,50 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta eli yhteensä 7 483 477,50 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena jaettavasta ylimääräisestä voitonjaosta 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 494 492,50 euroa. Osinko ja pääomanpalautus maksettiin osakkeenomistajalle 8.3.2022.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pasi Aaltola, Olli Nokso-Koivisto, Petri Niemi, Henna Mäkinen ja Marko Somerma. Lisäksi yhtiökokous valitsi Petri Niemen hallituksen puheenjohtajaksi.

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.





Riskit ja epävarmuustekijät

Admicomin liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä ja epävarmuustekijöinä nähdään:

Keskittyminen tietyille asiakastoimialoille lisää suhdanneherkkyyttä, mikä voi hidastaa kasvua tai näkyä konkurssien kautta ennakoimattomana asiakaspoistumana. Riskiä pyritään pienentämään tukemalla asiakkaiden liiketoimintaa konsultoinnilla ja asiakaspalvelua kehittämällä sekä tarjoamalla asiakkaille kustannustehokkuutta parantavia ratkaisuja. Teknologia- ja tietoturvariskit ovat pilvipalveluyhtiölle kriittinen alue. Yhtiössä tehdään jatkuvasti toimenpiteitä teknologia- ja tietoturvauhkien havainnoimiseksi ja estämiseksi. Maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti tietoturvariskit sekä palveluvirheiden riskit. Riskin pienentämiseksi yhtiön henkilökuntaa perehdytetään tietoturvaan ja asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Riskit avainhenkilöihin liittyen. Yhtiö rekrytoi jatkuvasti uusia osaajia varautuakseen kriittisiin poistumiin, minkä lisäksi yhtiössä on panostettu uusien palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Myös koronan aiheuttamaa riskiä hallitaan aktiivisesti tukemalla etätyön tekemistä ja johtamista. Kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit. Yrityskauppa-aktiviteetti ja ulkomaisten pääomasijoittajien ja yhtiöiden intressit suomalaisissa ohjelmistoyhtiöissä näyttävät lisääntyneen, mikä voi muokata voimasuhteita kilpailijakentässä. Lisäksi toimialalle on syntynyt pieniä, fokusoituneita ohjelmistotaloja. Yhtiö seuraa aktiivisesti kilpailukentän muutoksia ja huomioi niissä tapahtuvia muutoksia strategiatyössä ja liiketoiminnassa. Admicomin mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa. Toteutettuihin yrityskauppoihin liittyvä toimintojen yhdistäminen ja yritysjärjestelyihin liittyvän prosessiosaamisen laajentuminen opettaa hallitsemaan riskiä jatkossa paremmin. Uusmyynnin kehitykseen ja asiakaspoistumaan voi vaikuttaa koronaepidemia, joka aiheuttaa epävarmuutta asiakaskunnassa, vaikeuttaa kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastaa uusien myyjien sisäänajoa. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan myyntityön kehittämisellä ja kohdentamalla myynnin aktiivisuutta ja asiakaspalvelua oikeisiin asiakaskohderyhmiin.





Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Kaikki katsauksessa esitetyt luvut ovat Admicom-konsernin lukuja.





Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Ei olennaisia tapahtumia.





Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 3.10.2022 ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2022 arviolta 13.1.2023.



Admicom Oyj

HALLITUS



Lisätietoja antavat:

Petri Kairinen

Toimitusjohtaja

petri.kairinen@admicom.fi

+358 40 832 1832

Petri Aho

Talousjohtaja

petri.aho@admicom.fi

+358 44 724 1767



Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

puhelin: 09-6129 670



Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. Tytäryhtiö Kotopro Oy kehittää erityisesti rakennus- ja kiinteistöalalle suunnattua selainpohjaisesti käytettävää dokumentointi- ja tiedonhallintaohjelmaa, joka helpottaa työmaan arkea ja parantaa tiedonkulkua osapuolien välillä.

Yhtiöllä on yli 230 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/



JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet











KONSERNIN TULOSLASKELMA 1 000 EUR 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 LIIKEVAIHTO 15 536 12 364 24 857 Liiketoiminnan muut tuotot 10 1 63 Materiaalit ja palvelut -753 -657 -1 395 Henkilöstökulut -5 887 -4 535 -9 010 Poistot ja arvonalentumiset -1 264 -722 -1 488 Liiketoiminnan muut kulut -1 546 -1 251 -2 654 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 6 096 5 200 10 374 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 2 3 3 Korkokulut ja muut rahoituskulut -72 -9 -46 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- 6 026 5 194 10 331 SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot -1 400 -1 149 -2 274 Vähemmistöosuudet -29 0 -3 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 597 4 044 8 054









KONSERNITASE



1 000 EUR 6/2022 6/2021 12/2021 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 294 284 315 Aineettomat oikeudet 16 135 94 Liikearvo 549 0 527 Muut aineettomat hyödykkeet 1 3 2 Konserniliikearvo 35 137 8 938 15 898 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 35 997 9 360 16 835 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 224 218 213 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 224 218 213 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 3 3 3 Sijoitukset yhteensä 3 3 3 PYSYVÄT VASTAAVAT

YHTEENSÄ 36 223 9 580 17 051 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 17 14 15 Vaihto-omaisuus yhteensä 17 14 15 Pitkätaikaiset saamiset Muut saamiset 21 0 21 Pitkätaikaiset saamiset yhteensä 21 0 21 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 599 2 003 2 584 Muut saamiset 43 81 108 Siirtosaamiset 342 203 99 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 984 2 288 2 791 Rahat ja pankkisaamiset 10 418 15 292 18 055 VAIHTUVAT VASTAAVAT

YHTEENSÄ 13 441 17 593 20 883 VASTAAVAA YHTEENSÄ 49 663 27 173 37 934 KONSERNITASE



1 000 EUR 6/2022 6/2021 12/2021 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106 106 Muut rahastot 15 308 12 489 17 802 Edellisten tilikausien voitto/tappio 6 008 5 434 5 434 Tilikauden voitto/tappio 4 597 4 044 8 054 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 26 020 22 072 31 396 Vähemmistöosuudet 129 0 112 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 13 088 Muut velat 3 563 Pitkäaikainen vieras pääoma yht. 16 651 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 4 Saadut ennakot 284 0 0 Ostovelat 155 108 78 Muut velat 1 700 984 1 152 Siirtovelat 4 720 4 008 5 196 Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 6 863 5 101 6 427 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 23 514 5 101 6 427 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 49 663 27 173 37 934









OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 SIDOTTU OMA PÄÄOMA Osakepääoma tilikauden alussa 106 106 106 Osakepääoma 106 106 106 SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 106 106 VAPAA OMA PÄÄOMA Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto tilikauden alussa 17 802 12 489 12 489 Varojen jako SVOP-rahastosta -2 493 Suunnattu anti yrityshankintaan liittyen* 5 313 Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto tilikauden lopussa 15 308 12 489 17 802 Edellisten tilikausien voitto (tappio)

tilikauden alussa 13 488 9 916 9 916 Osingonjako -7 480 -4 482 -4 482 Edellisten tilikausien voitto (tappio)

tilikauden lopussa 6 008 5 434 5 434 Tilikauden voitto / tappio 4 597 4 044 8 054 VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 25 914 21 966 31 290 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 26 020 22 072 31 396

* Vuonna 2021 Aitio Finland Oy osakkeiden hankinta









KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA







1 000 EUR 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen

tilinpäätössiirtoja ja veroja 6 026 5 194 10 331 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 1 264 722 1 488 Rahoitustuotot ja -kulut 70 6 43 Muut oikaisut -50 Rahavirta ennen käyttöpääoman

muutosta 7 360 5 922 11 812 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liike-

saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 285 -57 -64 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)

/ vähennys (+) -2 1 0 Lyhytaikaisten korottomien

velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 699 704 472 Liiketoiminnan rahavirta ennen

rahoituseriä ja veroja 8 341 6 570 12 220 Maksetut korot ja rahoituskulut -72 -9 -46 Saadut korot liiketoiminnasta 2 3 3 Maksetut välittömät verot -2 702 -563 -948 Liiketoiminnan rahavirta (A) 5 569 6 000 11 229 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin -8 -44 -59 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla -16 225 -1 951 Myydyt liiketoiminnat 50 Hankitut liiketoiminnat -550 Investointien rahavirta (B) -16 233 -44 -2 510













Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 000 Maksetut osingot ja muu voitonjako -9 973 -4 482 -4 482 Rahoituksen rahavirta (C ) 3 027 -4 482 -4 482 Rahavarojen muutos (A+B+C)

lisäys (+) / vähennys (-) -7 638 1 474 4 237 Rahavarat tilikauden alussa 18 055 13 818 13 818 Rahavarat tilikauden lopussa 10 418 15 292 18 055 Rahavarojen muutos -7 638 1 474 4 237









KONSERNIN VASTUUT 1 000 EUR 6/2022 6/2021 12/2021 Toimitilojen vuokravastuut Vuokravastuut 3 025 2 448 3 088 Vuokravakuustilit 66 81 61 Vuokratakaukset 55 55 Yhteensä 3 145 2 529 3 204 1 000 EUR 6/2022 6/2021 12/2021 Leasingvastuut Seuraavan 6 kuukauden aikana maksettavat 10



10



14 Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 55 42 37 Yhteensä 65 52 51 1 000 EUR 6/2022 6/2021 12/2021 Esineoikeudelliset vakuudet Ajoneuvokiinnitykset 24 0 0 Yhteensä 24 0 0





1 000 EUR 6/2022 6/2021 12/2021 Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys

Rahalaitoslainat 13 000







0







0 Yrityskiinnitykset 19 500 0 0









Laskentakaavat

Liikevoitto, % liikevaihdosta =



Liikevoitto x 100



Liikevaihto EBITDA, % liikevaihdosta =



Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100



Liikevaihto Oman pääoman tuotto, % =



Tulos ennen veroja - tuloverot x 100



Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin) Sijoitetun pääoman tuotto, % =



Tulos ennen veroja + nettorahoituskulut x 100



Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin Omavaraisuusaste, % =



Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100



Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % =



Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset x 100



Oma pääoma + vähemmistöosuus Osakekohtainen tulos (EPS), € =



Tilikauden tulos Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu

osakkeiden lukumäärä