Le nouveau moniteur second écran OLED 15A1F d'INNOCN est idéal pour stimuler la productivité et l'efficacité du travail

SHENZHEN, Chine, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN), fondée en 2014, est une entreprise axée sur la fabrication et la distribution de moniteurs haut de gamme, d'écrans commerciaux et d'ordinateurs tout-en-un. En menant des recherches et en développant de nouveaux produits, INNOCN a amélioré l'industrie des écrans d'affichage et offre constamment à ses clients une expérience de visualisation exceptionnelle.







Les développeurs d'INNOCN se préparent à lancer l'une de leurs dernières créations, qui ne manquera pas d'impressionner ses utilisateurs. Le moniteur second écran OLED 15A1F d'INNOCN pour ordinateur portable et MacBook est un moniteur portable de 15,6 pouces qui sera disponible le 7 juillet. La société a connu de nombreux succès avec des moniteurs d'affichage précédemment lancés, il n'est donc pas surprenant que les fans des moniteurs d'INNOCN attendent avec impatience l'arrivée du nouveau produit. À partir du 7 juillet, les acheteurs intéressés pourront acquérir le nouveau moniteur au prix catalogue initial de 349 € sur Amazon US, DE, FR, IT, ES, PL, NL et SE. Près d'une semaine après la sortie initiale, les offres Prime Day seront disponibles.

Le nouveau moniteur second écran OLED 15A1F est idéal pour accroître la productivité et l'efficacité du travail des personnes qui se concentrent sur l'exécution de tâches. Il offre une expérience utilisateur simple et conviviale pouvant être mise en œuvre dans n'importe quel environnement de travail. Ce moniteur portable regorge d'outils utiles pour tous, des DJ et joueurs aux enseignants à distance et employés de bureau. De plus, le moniteur second écran OLED 15A1F est un moniteur de voyage qui peut être utilisé pendant les voyages d'affaires, les réunions en déplacement ou même les voyages personnels. Grâce à sa haute qualité d'image, à ses couleurs vives et à ses caractéristiques de luminosité élevée, les utilisateurs profiteront d'une expérience de visualisation fantastique. Ce nouvel écran d'ordinateur portable est le meilleur moniteur portable servant de second écran couleur pour MacBook. Les moniteurs portables d'INNOCN ne clignotent pas et utilisent des technologies qui émettent une faible quantité de lumière bleue pour offrir une expérience de visualisation agréable. Ce moniteur anti-reflets Full HD de conception ultra-plate pour PC complète ses autres caractéristiques recherchées. Pour une expérience utilisateur optimale, l'écran IPS de l'appareil possède une résolution 1080p et un angle de vue de 178 degrés.

Prime Day est un événement d'achat annuel organisé sur Amazon qui est réservé aux membres de Prime et offre des remises incroyables sur les produits de marques réputées ainsi que ceux de commerçants indépendants. Il aura lieu les 12 et 13 juillet et les clients pourront acheter un moniteur externe portable auprès d'INNOCN à un prix réduit.

Offres Prime Day d'INNOCN

Amazon Prime Day proposera de nouvelles offres aux acheteurs en ligne. C'est un jour où de nombreuses personnes achètent des produits en bénéficiant de remises plus importantes que le reste de l'année. INNOCN participe et propose aux clients des offres spéciales sur certains de ses appareils les plus récents. Le moniteur second écran OLED 15A1F d'INNOCN pour ordinateur portable et MacBook, ainsi que le moniteur portable N1F PRO d'INNOCN, seront disponibles à l'achat les 12 et 13 juillet. Pour les personnes intéressées, le moniteur second écran OLED 15A1F est disponible lors de Prime Day à un prix réduit de 279 €. Au cours de ces deux jours, le N1F PRO sera disponible au prix de 199 €. Les clients qui manquent la date de lancement de la vente sur Amazon DE etAmazon FR peuvent ÉCONOMISER 50 à 70 € lors de Prime Day et obtenir le moniteur idéal pour compléter leur routine quotidienne.

Contact auprès des médias

Nom du fabricant : Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Site Web officiel du fabricant : https://www.innocn.com/

Adresse e-mail du fabricant : marketing@innocn.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c42e79d-0d76-4d9c-bd8d-1f79058c38cb/fr