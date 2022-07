ALSTOM SA: Alstom remporte une commande pour fournir des rames de métro et un système de signalisation CBTC aux projets de métro de Bhopal et Indore

English French

Alstom remporte une commande pour fournir des rames de métro et un système de signalisation CBTC aux projets de métro de Bhopal et Indore

Commande de 387 millions d’euros

Le contrat inclut aussi la fourniture des systèmes de commande du train et de télécommunications

Cette solution est silencieuse, en majeure partie recyclable et son efficacité énergétique est optimale





6 juillet 2022 – Alstom, le leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a décroché le contrat de la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) pour livrer 156 voitures Movia avec 15 années de maintenance intégrale pour les métros de Bhopal et Indore. Ce projet bénéficiera à plus de 5,7 millions de personnes dans ces deux villes. Estimée à 387 millions d’euros (plus de 3 200 INR), cette commande inclut l’installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC (contrôle des trains basé sur la communication), ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale.

Alstom est responsable de la conception, la fabrication, la fourniture, l’installation, les essais et la mise en service de 52 rames de métro Movia standard, composées chacune de 3 voitures. 27 rames sont destinées à Bhopal et 25 à Indore. Fabriquées dans l’usine de matériel roulant dernier cri d’Alstom à Savli (Gujarat), ces rames ultramodernes et légères circuleront à une vitesse de pointe de 80 km/h, sur 31 km de lignes avec 30 stations à Bhopal, et 31,5 km de lignes avec 29 stations à Indore. C’est la deuxième commande combinée de ce type attribuée à Alstom en Inde, après les projets du métro d’Agra-Kanpur.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu cet important contrat de MPMRCL et cette collaboration posera des bases solides pour bâtir un système de transport public efficace et durable pour les villes de Bhopal et Indore. Alors que l’Inde progresse dans son ambition d’utiliser de l’énergie verte et propre pour la mobilité des passagers, Alstom se réjouit d’être son partenaire de longue date dans cette aventure et de contribuer à écrire l’histoire de la croissance du pays. Après le projet du métro d’Agra-Kanpur, ce contrat confirme notre engagement à livrer des solutions de mobilité qui respectent les exigences particulières de nos clients », a déclaré Olivier Loison, Directeur général du cluster Alstom Inde.

Alstom Inde a fait ses preuves par le passé en livrant des rames de métro de pointe pour de grandes villes, comme Delhi, Chennai, Mumbai, Lucknow ou Kochi en Inde, mais aussi Sydney, Queensland et Montréal dans le reste du monde. L’entreprise fabrique actuellement des rames de métro pour Agra-Kanpur, la ligne 3 du métro de Mumbai et des rames modernes pour le RRTS, le premier projet en Inde de ligne à semi-grande vitesse entre Delhi et Meerut.

La famille de métros Movia offre les dernières technologies combinées à des composants éprouvés et fiables. Fabriquées avec des chaudrons légers et solides, en acier inoxydable, les voitures climatisées sont conçues pour privilégier un design écologique afin d’éliminer les substances dangereuses et d’offrir un environnement plus sûr aux voyageurs. Les trains sont propulsés par des systèmes modernes et énergétiquement efficaces avec un freinage par récupération, ce qui en fait une alternative durable aux autres modes de transport et réduit ainsi la consommation d’énergie.

Les métros Movia ont été fournis à de nombreuses villes à travers le monde, comme Londres, Delhi, Stockholm ou Singapour. Avec six sites industriels et quatre centres d’ingénierie, Alstom possède une solide assise en Inde, lui permettant de répondre à la demande des projets nationaux comme internationaux. En Inde, Alstom dispose d’une équipe de plus de 10 000 talents et l’entreprise a pour objectif d’accroître ses effectifs de 15 % cette année.

Alstom™ et Movia™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.









À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive.

Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations. Contact



Presse :







Siège

Coralie COLLET – Tél.: +33 (7) 63 63 09 62

coralie.collet@alstomgroup.com







Samuel MILLER – Tél.: +33 (6) 65 47 40 14

samuel.miller@alstomgroup.com







Inde

Shilpashree MUNISWAMAPPA – Tél.: + 91 9845120700

shilpashree.muniswamappa@alstomgroup.com













Relations investisseurs :



Martin VAUJOUR – Tel.: +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Estelle MATURELL ANDINO – Tel.: +33 (0)6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com













Pièce jointe