EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Foreløbige hovedtal for 2. kvartal 2022

Den 6. juli 2022



Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 2. kvartal 2022. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv.



Trods de geopolitiske forhold, der har skabt stigende inflation og dermed fået renterne til at stige, forventer ledelsen, at resultatet for 2. kvartal 2022 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive DKK 7,2 mio. Dermed forventes EBVAT for 1. halvår 2022 at blive DKK 13,6 mio. I perioden har selskabet kunnet indtægtsføre en tabshensættelse vedrørende erhvervsleje, der under den første Covid-19 nedlukning i 2020 lovligt var blevet udskudt. I perioden har selskabets også overtaget den ejendom, der blev indgået aftale om ved udgangen af 2021. Resultatet før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) forventes fortsat at ligge i intervallet 25 til 26,2 mio. for året 2022.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S forventer en positiv værdiregulering på DKK 2,9 mio. i perioden og dermed DKK 5,2 mio. for halvåret. Det skyldes lejestigninger både generelt og som følge af afsluttede byggeprojekter, som har bidraget med flere udlejningsbare kvadratmeter. Selskabet har blandt andet bygget taglejligheder, der er blevet udlejet straks, de var færdige.

Perioden har været præget af stigende inflation og renter. Til trods herfor er der stadig efterspørgsel i markedet efter ejendomme. Især de store investorers behov for at placere likviditet er med til at fastholde transaktionsvolumen i Berlin. Mæglere og valuarer udtaler, at priserne generelt ikke har ændret sig. I henhold til selskabets praksis vil en tredjedel af ejendomsporteføljen blive vurderet af ekstern valuar i 3. kvartal og bidrage til det datagrundlag, der ligger bag beregningen af ejendommenes dagsværdier.

På lidt længere sigt er det usikkert, hvilken betydning rentestigningerne får. Efterspørgslen efter boliger forventes dog at blive ved med at stige og dermed presse huslejerne op. Dette skyldes både flygtningestrømme fra Ukraine og den generelle befolkningstilvækst i Berlin. Samtidig bygges der fortsat for få nye boliger.

De endelige tal for 2. kvartal offentliggøres i periodemeddelelsen den 26. august 2022.

Med venlig hilsen

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Ulla Sørensen, kommunikationschef, tlf. 7625 0154, us@egnsinvest.dk

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:

Knud Lomborg – 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:

Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller

Clearwater International K/S

Jakob Tolstrup Kristensen – 70 22 50 33