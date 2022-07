Harfang fournit les résultats de son assemblée générale annuelle et présente une mise à jour corporative

English French

MONTRÉAL, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang » ou la « société ») (TSX-V : HAR) a le plaisir de fournir la mise à jour suivante.



Assemblée générale annuelle

Les actionnaires d’Harfang ont voté massivement en faveur de toutes les questions qui leur ont été soumises lors de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 29 juin 2022 (l’ « AGA »). Un total de 19 519 307 actions ordinaires, représentant approximativement 33,8 % des 57 727 053 actions ordinaires en circulation de la société, ont été votées par procuration lors de l’AGA et les résolutions suivantes ont été approuvées par les actionnaires de la société :

Jean-Pierre Janson (président du conseil), Vincent Dubé-Bourgeois, Ian Campbell, André Gaumond, Daniel Innes, Sylvie Prud’homme et Karen Rees ont été élus administrateurs de la société;

Le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que vérificateurs de la société; et

La modification et la réapprobation du régime d’options à nombre variable.



Suite à l’AGA, les nominations suivantes ont été effectuées par le conseil d’administration : Ian Campbell, président et chef de la direction; Yvon Robert, chef des finances; François Huot, vice-président, Exploration; Marc Pothier, secrétaire corporatif. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la circulaire d’information de la direction d’Harfang, disponible sur SEDAR (www.sedar.com) ou visiter notre site Web à www.harfangexploration.com .

Changements au sein de la direction

Harfang est heureuse d’annoncer qu’elle a grandement renforcé son équipe technique en nommant à temps plein M. Jérôme Lavoie, M.Sc. en sciences de la Terre, au poste de géologue en chef à compter du 8 août 2022. Au cours de sa carrière, M. Lavoie a acquis une grande expertise sur la géologie et les contextes de minéralisation économique dans les régions de la Baie-James et de l’Abitibi. Parallèlement, la société annonce que M. Ron Stewart a quitté son poste de vice-président, Développement corporatif, le 30 juin afin de poursuivre d’autres opportunités de carrière.

Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté comme suit : « Nous sommes très heureux d’accueillir Jérôme au sein de l’équipe d’Harfang en tant que géologue en chef de la société, ce qui renforce notre expertise technique dans tous les domaines, et nous nous réjouissons de sa contribution à nos programmes d’exploration à venir. En même temps, bien que nous soyons désolés de voir Ron partir, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets. »

M. Jérôme Lavoie a obtenu un diplôme d’ingénieur en géologie de l’Université du Québec à Chicoutimi en 2002, avant d’obtenir une maîtrise en sciences de la Terre de cette même université en 2009. M. Lavoie a travaillé comme géologue de terrain et gestionnaire de projet pour Mines Virginia et Exploration Osisko-Baie James de 2004 à 2015. Il a agi comme chercheur en géologie auprès du CONSOREM, un consortium de recherche québécois en exploration minérale, de 2016 à juin 2022.

À propos d’Harfang

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la mission principale est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie qui a fait ses preuves, contrôle un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide position financière. Harfang se consacre aux meilleures pratiques en s’engageant auprès de toutes les parties prenantes et en respectant l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Ian Campbell

Président et chef de la direction

Tél: 647 680-3820

Courriel: icampbell@harfangexploration.com

Web: www.harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, la société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.