Synthesio présente Topic Modeling, un moteur de détection de tendances alimenté par l'IA

PARIS, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synthesio, pionnier du social listening et leader de la consumer intelligence grâce à l'IA (AICI), annonce aujourd'hui le déploiement sur sa plateforme d'une solution intégrée novatrice : le Topic Modeling . Ce moteur de détection de thèmes alimenté par l'intelligence artificielle (IA) scanne, catégorise et visualise automatiquement des centaines de milliers de conversations en ligne, et révolutionne la méthode de travail des marketers. Grâce au pouvoir du machine learning, il ne suffit que de quelques clics. Le Topic Modeling détecte les thématiques des consommateurs, découvre des phénomènes inconnus ou cachés et facilite l' analyse des tendances .



"Les tendances de consommation émergent, s'installent, puis ralentissent ou évoluent plus vite que les spécialistes du marketing et des insights ne peuvent les identifier ou les suivre. Pour eux qui sont chargés de comprendre les consommateurs, cette vitesse accentue la nécessité de travailler plus vite, de savoir anticiper les changements de comportement et de repérer les premiers signaux des futures tendances dès leur apparition. Pour répondre à ces impératifs de nos clients, nous avons fait évoluer notre solution bien au-delà du simple suivi des conversations des consommateurs, pour identifier des insights décisifs et des idées nouvelles", a déclaré Heath Podvesker, DG de Synthesio.

Le Topic Modeling a été conçu en collaboration avec les experts data science d'Ipsos et s'inspire de leurs méthodologies. Plus de cinq ans de recherche ont finalement permis de transformer les données non structurées en insights activables. Au cours des derniers mois, les clients Synthesio ont eu accès aux versions bêta du Topic Modeling pour découvrir des sujets et des thèmes dont ils ignoraient l'existence - et, par conséquent, identifier de nouvelles opportunités commerciales et d'innovation.

"Le Topic Modeling est une solution unique sur le marché, notamment grâce à sa co-conception avec Ipsos. En pratique, il suffit de diriger le moteur d'IA vers un ensemble défini de données et de le laisser analyser et classer les conversations en thèmes connexes. Cela vous permet d'explorer les conversations en ligne à travers le prisme des thèmes et des sujets découverts par l'IA, de découvrir des "moments authentiques" - et de visualiser chaque conversation, individuellement. Cette approche bottom-up peut avoir un impact profond sur les méthodes de travail des équipes marketing et insights", note Benjamin Payet, directeur produit de Synthesio.

Le Topic Modeling sera disponible le 20 juillet sur la plateforme Synthesio avec des améliorations significatives au niveau de nos algorithmes de data science. Les utilisateurs auront accès à une nouvelle visualisation qui s'affiche jusqu'à 115 fois plus vite que la version bêta, un nouveau widget treemap pour quantifier les résultats des études du Topic Modeling, et la possibilité d'exécuter des études sur des données en ligne et hors ligne.

À propos de Synthesio

Synthesio est un leader mondial de la Consumer Intelligence grâce à l’IA (AICI). Notre offre hybride fournit aux entreprises, marques et agences l’image la plus complète, précise et prédictive de leurs marchés et consommateurs. Notre plateforme AICI, alimentée par les algorithmes de compréhension du langage naturel (NLU) et d’IA les plus avancés, profite du plus large éventail de sources de données en ligne et hors ligne et exploite pleinement les modules analytiques primés d’Ipsos. Synthesio a été fondée en 2006 et possède des bureaux à New York, Paris, Londres et Singapour.

Vous voulez en savoir plus sur le Topic Modeling et sur ce que font les marques pour détecter les tendances et garder une longueur d'avance sur leur marché ? Réservez une démo avec notre équipe dès maintenant ! Rejoignez-nous le 28 juillet pour voir le Topic Modeling en action lors d' un webinar exclusif .



