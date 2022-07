DFDS UDNÆVNER NY HEAD OF FERRY DIVISION

English Danish

INVESTOR NEWS nr. 18 - 6. juli 2022





Mathieu Gira r din udnævnt til Head of Ferry Division

Mathieu Girardin efterfølger Peder Gellert Pedersen, som går på pension

1. august 2022

Mathieu Girardin er udnævnt til Head of Ferry Division, EVP, og medlem af Executive Management Team (EMT). Han tiltræder DFDS i oktober 2022.

"Jeg er glad for at byde velkommen til Mathieu Girardin, som bringer en fremragende blanding af drifts- og ledelseskompetencer til DFDS’ fortsatte vækstrejse," siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

“Jeg ser med begejstring frem til at blive en del af DFDS. En stærk motivation for mig er at videreudvikle DFDS’ pålidelige, effektive færgenetværk og services til kunder, samtidig med at DFDS transformeres til en grøn færgevirksomhed,” siger Mathieu Girardin.

Mathieu Girardin, fransk statsborger født i 1982, er i øjeblikket Senior Vice President hos CMA CGM, en af ​​verdens største shipping- og logistikvirksomheder, for Short Sea Lines Europe og Containerships. Han har haft ledende stillinger hos CMA CGM siden 2013, herunder ansvar for både drifts- og tværgående koncernopgaver.

Mathieu Girardin dimitterede fra ESCP Europe (kandidatgrad i ledelse) i 2005 og fra INSEAD (Executive MBA) i 2018.

Mathieu Girardin efterfølger Peder Gellert Pedersen, Head of Ferry Division og EVP, som går på pension efter 28 år hos DFDS.

”Peder Gellert Pedersen har spillet en ledende rolle i udviklingen af DFDS til et af Europas førende færgeselskaber. Det har været en stor fornøjelse og et privilegium for mig at arbejde sammen med Peder siden 2009,” siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

DFDS’ Ferry Division leverer færge-, havneterminal- og jernbaneservices, der forbinder mennesker og virksomheder på tværs af Nordsøen, Middelhavet, Kanalen og Østersøen. Ferry Divisions omsætning var DKK 12 mia. i 2021.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46





